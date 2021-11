BB15 में नेहा भसीन- राकेश की एंट्री पर मेकर्स पर भड़कीं काम्या पंजाबी- शेफाली जरीवाला, लगाए शमिता को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के आरोप

बिग बॉस 15 के मेकर्स पर एक बार फिर शमिता शेट्टी को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं. शो में नेहा भसीन और राकेश बापट की एंट्री को लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स और फैंस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. मूस जट्टाना के बाद अब काम्या पंजाबी और शेफाली जरीवाला ने शमिता शेट्टी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर बिग बॉस को मेकर्स को फटकार लगाई है.

बीबी हाउस में राकेश-नेहा की एंट्री काम्या को लगती है अनफेयर

काम्या पंजाबी बिग बॉस को लेकर हर साल काफी एक्टिव रहती हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय देती हैं. अब शो में शमिता शेट्टी के बॉयफ्रेंड राकेश और बेस्ट फ्रेंड नेहा भसीन की एंट्री को काम्या ने दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर बताया है. काम्या ने ट्वीट किया- बिग बॉस 15 का बीती रात का एपिसोड देखना शुरू किया है और मुझे लगा क्यों क्यों क्यों??? यह स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? एक फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को क्यों भेजना है? यह दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर है.

Just started watching the last night’s epi of #BB15 n I feel why why why???? Why this special treatment? Why sending a friend n a boyfriend? This is so unfair for all the other contestants! @ColorsTV November 7, 2021

Ayushmann Khurrana के पिता संग Tahira Kashyap ने किया धमाकेदार भांगड़ा, Video वायरल

शेफाली जरीवाला ने कही ये बात

शामिता के भाई राजीव के बाद नेहा और राकेश की एंट्री पर शेफाली जरीवाला को भी लगता है कि मेकर्स शमिता को फेवर कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- बिग बॉस के घर बाहर की चीजों के बारे में किसी को बात करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है. मैं भी वाइल्ड कार्ड थी और यह करना सख्त मना था. बीबी 15 में कोई नियम नहीं है. यह क्या हो रहा है? क्या मैं फेवरेटिज्म स्मेल कर रही हूं.

How is one allowed to talk about what’s happened outside the house !! I was a wildcard too and it was strictly prohibited.#BB15 no rules …WTF! Yeh Kya ho raha hai !? Do I smell favouritism…#BiggBoss15livefeed #BB15 #BiggBoss15OnVoot #BiggBoss15 #NehaBasin #BiggBoss — Shefali Jariwala (@shefalijariwala) November 6, 2021

मूस जट्टान भी उठा चुकी हैं बिग बॉस के मेकर्स पर सवाल

राकेश बापट और नेहा भसीन की शो में एंट्री पर मूस जट्टाना ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था. उन्होंने राकेश और नेहा को बिग बॉस के इतिहास का सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट्स बताया था. मूस ने अपनी पोस्ट में लिखा था- शमिता रानी भाई और दोस्तों से भरे अपने ममहल में हैं. नेहा-राकेश भी जुड़ जाएंगे. इतिहास के सबसे बोरिंग लोग. इसकी जगह ट्रॉफी दिवाली पर दे दो और दिखावा खत्म करो.

Shamita Rani in her castle made of Bhai’s and friends. Soon to be added Neha and Raqesh. The most boring people in history. Iski jaggah trophy Diwali pe dedo aur dikhawa khatam karo @ColorsTV pic.twitter.com/V7qSwNXXAn — Moose Jattana (@MooseJattana) November 3, 2021

अब शो में राकेश और नेहा के आने के बाद शमिता का गेम स्ट्रॉन्ग होता है या कमजोर यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा. वहीं शो की बात करें तो बिग बॉस में इस हफ्ते माइशा अय्यर और ईशान सहगल का सफर खत्म हो गया है.