'जोधा अकबर' फेम मनीषा यादव का हुआ निधन, को-स्टार परिधि शर्मा ने जताया दुख

टीवी के पॉपुलर शो 'जोधा अकबर' फेम मनीषा यादव का निधन हो गया है. इन्होंने इस शो में सलीमा बेगम की भूमिका निभाई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. को-स्टार परिधि शर्मा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. आजतक संग बातचीत में परिधि ने कहा कि हां, मनीषा का निधन हो गया है ब्रेन हैमरेज के कारण. हालांकि, मैं उनके साथ ज्यादा टच में नहीं थी.

परिधि ने किया कन्फर्म

परिधि ने कहा कि 'जोधा अकबर' के व्हॉट्सएप ग्रुप में एक शख्स ने यह जानकारी दी तो हम सभी यह पढ़कर शॉक्ड रह गए थे. मनीषा भी इस ग्रुप का हिस्सा थीं. मेरी आखिरी बात मनीषा से कब हुई यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन व्हॉट्सएप ग्रुप में हम जुड़े थे तो हमारी बात होती थी. बता दें कि हाल ही में मनीषा यादव ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था जो एक साल का हुआ. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी थी.

Happy 1st Birthday my precious baby!!!♥️🧿

My little rainbow boy💙you have been such a light in my life during a season of a hard year. I’m so blessed and thankful to be your mumma. I love you so much♥️♥️♥️ pic.twitter.com/GCxy5h4eWn