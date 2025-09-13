नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आएगा इंडियाज गॉट टैलेंट 2025, रियलिटी शो की दुनिया में धमाल, जानिए कब और कहां देखें

टीवी पर इन दिनों रियलिटी शोज की भरमार है. टेलीविजन पर 'बिग बॉस', 'छोरियां चली गांव', 'सुपर डांसर' जैसे रियलिटी शो की धूम मची हुई है. इस बीच एक और पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' भी वापस लौट रहा है. शो का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं.

जल्द आएगा इंडियाज गॉट टैलेंट

नवजोत सिंह सिद्धू की प्रोमो में दमदार लाइन 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग', उन लोगों की परेशानियों को दिखाती है जिन्हें समाज की सोच रोकती है. ये लाइन टैलेंट्स को प्रेरित करती है कि वो ऐसे बंधनों से ऊपर उठकर बिना किसी डर अपने सपनों का पीछा करें. इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में आने वाले सफर की बस एक झलक दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन 'जो अजब है, वो गजब है' इस सीजन की असली रूह को बखूबी पेश करती है.

शो के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, 'मैं उन टैलेंट्स को देखने के लिए उत्साहित हूं जो अनोखे, क्रिएटिव हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आम सोच को चैलेंज कर सकें. ये कमाल के टैलेंट्स न सिर्फ पूरे देश को हैरान करने वाले हैं बल्कि अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं.'

'इंडियाज गॉट टैलेंट' का प्रीमियर 4 अक्टूबर 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर होगा. इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सीजन 19 का बोलबाला टीवी पर है. इस शो को सलमान खान एक बार फिर होस्ट कर रहे हैं. इसमें रोज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन का 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 और ओटीटी पर 'राइज एंड फॉल' भी चल रहा है. ऐसे में देखना होगा कि इतने रियलिटी शो की भीड़ में इंडियाज गॉट टैलेंट क्या कमाल करता है.

