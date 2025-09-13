scorecardresearch
 

Feedback

नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आएगा इंडियाज गॉट टैलेंट 2025, रियलिटी शो की दुनिया में धमाल, जानिए कब और कहां देखें

इंडियाज गॉट टैलेंट का नया सीजन 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू जज के रूप में नजर आएंगे. शो की टैगलाइन 'जो अजब है, वो गजब है' दर्शाती है कि यह सीजन अनोखे और क्रिएटिव टैलेंट्स को प्रेरित करेगा. क्या टीवी पर रियलिटी शो की बढ़ती भीड़ के बीच यह शो अपनी खास पहचान बनाएगा?

Advertisement
X
इंडियाज गॉट टैलेंट में होंगे नवजोत सिंह सिद्धू (Photo: Screengrab)
इंडियाज गॉट टैलेंट में होंगे नवजोत सिंह सिद्धू (Photo: Screengrab)

टीवी पर इन दिनों रियलिटी शोज की भरमार है. टेलीविजन पर 'बिग बॉस', 'छोरियां चली गांव', 'सुपर डांसर' जैसे रियलिटी शो की धूम मची हुई है. इस बीच एक और पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' भी वापस लौट रहा है. शो का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं.

जल्द आएगा इंडियाज गॉट टैलेंट

नवजोत सिंह सिद्धू की प्रोमो में दमदार लाइन 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग',  उन लोगों की परेशानियों को दिखाती है जिन्हें समाज की सोच रोकती है. ये लाइन टैलेंट्स को प्रेरित करती है कि वो ऐसे बंधनों से ऊपर उठकर बिना किसी डर अपने सपनों का पीछा करें. इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में आने वाले सफर की बस एक झलक दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन 'जो अजब है, वो गजब है' इस सीजन की असली रूह को बखूबी पेश करती है.

सम्बंधित ख़बरें

Aamrapali Dubey, Shoaib Ibrahim, Dipika Kakar
शोएब से शादी के बाद दीपिका ने खोई पहचान, आम्रपाली बोलीं- घर पर... 
arti singh
गोविंदा की भांजी को पति ने किया Kiss, बांहों में लेकर लुटाया प्यार, Photos 
Rise and fall contestants networth
Rise And Fall Contestants Networth: अशनीर ग्रोवर के शो में सबसे अमीर है ये कॉमेडियन, भोजपुरी पावर स्टार को छोड़ा पीछे! 
Sapna Choudhary
क्यों ट्रोल्स पर बरसीं 'हरियाणा की क्वीन' सपना चौधरी? बोलीं- मेरे खिलाफ एक शब्द... 
manisha rani bikini photos
'देसी गर्ल' से 'मॉर्डन डीवा' बनीं बिहार की मनीषा रानी, बिकिनी में दिए किलर पोज, अदाओं पर फिदा फैंस 

शो के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, 'मैं उन टैलेंट्स को देखने के लिए उत्साहित हूं जो अनोखे, क्रिएटिव हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आम सोच को चैलेंज कर सकें. ये कमाल के टैलेंट्स न सिर्फ पूरे देश को हैरान करने वाले हैं बल्कि अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं.'

Advertisement

'इंडियाज गॉट टैलेंट' का प्रीमियर 4 अक्टूबर 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर होगा. इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सीजन 19 का बोलबाला टीवी पर है. इस शो को सलमान खान एक बार फिर होस्ट कर रहे हैं. इसमें रोज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन का 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 और ओटीटी पर 'राइज एंड फॉल' भी चल रहा है. ऐसे में देखना होगा कि इतने रियलिटी शो की भीड़ में इंडियाज गॉट टैलेंट क्या कमाल करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement