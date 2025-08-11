कपिल शर्मा को हुमा कुरैशी की मां ने दी चेतावनी, फ्लर्ट करने पर लगाई फटकार! बोलीं, 'इज्जत करनी चाहिए...'

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हाल ही के एपिसोड में राखी के त्योहार का जश्न मनाया गया, जिसमें सेलिब्रिटी भाई-बहन हुमा कुरैशी और साकीब सलीम, शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी पहुंचे थे. सभी ने खूब मस्ती की और अपने भाई-बहन की टांग खीचीं. लेकिन कपिल हुमा से कई बार फ्लर्ट करते नजर आए. ये देख हुमा की मां जो ऑडियन्स में मौजूद थीं, रह नहीं पाई. उन्होंने कॉमेडियन को खरी-खोटी सुना दी. हालांकि ये सब एक मजाक का हिस्सा था.

कपिल को पड़ी फटकार?

स्टेज पर आते ही हुमा ने बताया कि वो कपिल शर्मा के लिए एक तोहफा लाई हैं. जो कि एक बहुत बड़ी राखी थी. उनका कहना था कि ये राखी कपिल को इसलिए बांधनी है ताकि वो आगे से उनसे फ्लर्ट न करें. कपिल ने मजाक में इसको बांधने से मना कर दिया और हुमा की मम्मी से भी इस पर मजाक करने लगे. इस पर हुमा की मम्मी ने उन्हें समझाया कि, "अपनी बहन की इज्जत करनी चाहिए."

हुमा की मां ने क्या दी चेतावनी?

कपिल ने हुमा की मम्मी से मजाक में कहा,"आप जानती हैं, हुमा ने मुझे इतना इंतजार कराया कि मैंने शादी ही कर ली.'' ये सुनते ही हुमा की मां नाराज सी हो गईं और बोलीं, "मैं आज सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि आप हमेशा मेरी बेटी से फ्लर्ट करते हैं. मैं ऐसी बड़ी राखी लाई हूं ताकि वो आपको सबके सामने बांध दे." कपिल ने हंसते हुए जवाब दिया, "मेरा तो शुरू से क्राइसिस रहा है इस मामले में, सीधे शादी कर ली."

इसके बाद हुमा की मम्मी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, "शादी की या नहीं, वो आपको शुरू से भाई कहती रही है, और आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए. आज राखी है, तो मेरी मौजूदगी में राखी बंधवाओ, वरना देख लेना… इन दोनों से पूछ लो मेरा हाथ कितना भारी पड़ता है." यह सुनकर कपिल भी डर जाते हैं और हुमा और साकीब से कहते हैं, "गुंडी है आपकी मम्मी!"

भारी पड़ा हुमा की मां का मजाक

हालांकि बाद में मजाक के बाद, हुमा की मम्मी ने कपिल की तारीफ भी की और बोलीं, "कपिल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं. मैं आपके लिए ही आई हूं, पहले तो बस मजाक कर रही थी. पर मैं दिल से चाहती हूं कि हुमा आपको राखी बांधे."फिर हुमा बीच-बचाव करते हुए कहती हैं कि वो और कपिल सबसे अच्छे भाई-बहन हैं, इस पर कपिल ने हंसते हुए कहा कि वे बस अच्छे दोस्त हैं.

