हिना खान ने बिग बॉस पर उठाई उंगली, नॉमिनेशन को बताया 'फिक्स्ड', बोलीं- अगर चेहरा...

टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 का लेटेस्ट एपिसोड लड़ाई, झगड़े और नॉमिनेशन से भरा हुआ था. हालांकि बीते एपिसोड को लेकर टीवी के इस शो पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे. नॉमिनेशन टास्क को लेकर सीजन 11 की फर्स्ट रनर-अप रहीं एक्ट्रेस हिना खान ने सवाल उठाए हैं.

बता दें कि टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने शो पर फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगा दिया.

क्या कहा हिना खान ने?

हिना खान ने पोस्ट कर लिखा, 'अगर फिक्स्ड नॉमिनेशन्स का कोई चेहरा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता. सबसे पहले बॉक्स खोलने के लिए किसको भेजा, उसी से सब कुछ तय हो जाता है और हां, बॉक्स नंबर चुनने के बाद क्या पीछे से तस्वीरें बदली जा रही थी? हमें क्या पता. जनता जानना चाहती हैं. दुखद बात है कि इस शो ने अपना चार्म खो दिया है.'

नॉमिनेशन टास्ट में क्या हुआ था?

दरअसल नॉमिनेशन टास्ट के दौरान कंटेस्टेंट्स को दीवार पर लगे लॉकर्स में से एक नंबर को चुनना था.लॉकर खोलने पर जिस कंटेस्टेंट की तस्वीर निकलती, उसे नॉमिनेट करने या सेफ करने का विकल्प दिया जाता था. शुरुआत गौरव खन्ना से हुई, जिसने नेहल को नॉमिनेट किया. इसके बाद नेहल ने अमाल को बचाया. अमाल ने शहबाज को सेफ किया और शहबाज ने प्रणित को नॉमिनेट कर दिया. इसके बाद प्रणित ने अभिषेक को बचाया. वहीं अभिषेक ने बसीर को नॉमिनेट किया. इसके बाद बसीर ने गौरव को नॉमिनेट कर दिया.

इस नॉमिनेशन टास्क को देख हिना खान काफी हौरान हुई. उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उनका पोस्ट फैंस का बीच काफी तेजी से वायरल हो गया. हालांकि हिना अकेली ही इस टास्क पर शक नहीं कर रही. जबकि मनु पंजाबी ने भी इस टास्की की निष्पक्षता पर सवाल उठाया.

कौन होगा घर से बाहर?

इसी के साथ इस हफ्ते नॉमिनेशन में 4 नाम शामिल हो गए हैं. जिसमें गौरव खन्ना, बसीर अली, प्रणित मोरे और नेहल चुडासमा का नाम हैं. चारों ही बीते कई हफ्तों से अच्छा कंटेंट दे रहे थे. अब देखना होगा कि इस हफ्ते किसका सफर खत्म होने वाला है.

---- समाप्त ----