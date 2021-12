आसिम के बाद हिमांशी खुराना की ऐसी पोस्ट, फैन्स ने पूछा- ब्रेकअप हो गया क्या?

टीवी के पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 13' से लाइमलाइट में आईं हिमांशी खुराना आजकल रैपर और मॉडल आसिम रियाज को डेट कर रही हैं. वह किसी न किसी कराण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. हाल ही में आसिम रियाज ने शहनाज गिल को ताना मारते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, "कुछ डांस क्लिप्स देखे, लोग इतनी जल्दी अपने चाहने वालों के जाने की बात से बाहर आ जाते हैं, मुझे हैरानी हो रही है. क्या बात, क्या बात, नया वर्ल्ड." इसके बाद से ही आसिम यूजर्स के निशाने पर आए हुए हैं. अब हिमांशी खुराना ने एक अजीब पोस्ट लिखी है.

हिमांशी ने किया ट्वीट

हिमांशी लिखती हैं, "तुमने हजार बार मुझे धोखा दिया है और एक्टिंग ऐसी कर रहे थे कि तुम ब्लीड कर रहे हो, डॉट डॉट. ब्लेम गेम खेलना बंद करो. शांति." हिमांशी की इस पोस्ट के बाद ही यूजर्स एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं. वह एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या उनका आसिम रियाज संग ब्रेकअप हो गया है? एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, "ब्रेकअप हो गया क्या? आसिम को क्यों बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में लिखा करो." एक और यूजर ने लिखा, "कब तक बोलेगी बहन, बस कर अब. ट्वीट करने के अलावा कोई काम है जिंदगी में? भगवान तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुद्धि दें. दूसरों की जिंदगी पर कॉमेंट करना बंद करो. साथ ही उन्हें जज करना भी. पब्लिसिटी स्टंट बंद करो अब."

हिमांशी खुराना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह आसिम रियाज को डेट कर रही हैं, ऐसी खबरें हैं, लेकिन सिंगर की इस पोस्ट से लगता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. दोनों के अफेयर की चर्चा 'बिग बॉस' हाउस से थी. आज भी इनकी जोड़ी फैन्स की फेवरेट है. दोनों साथ में कई म्यूजिक वीडियोज भी कर चुके हैं. हिमांशी से अक्सर उनकी आसिम संग शादी पर सवाल किया जाता रहा है. इसके जवाब में उनका कहना होता है कि शादी बड़ा कमिटमेंट है, इसलिए वह किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. यह सही समय आने पर ले लिया जाएगा. फिलहाल कपल का शादी करने का कोई इरादा नहीं है.

आसिम रियाज संग अपने रिलेशनशिप पर बोलीं हिमांशी खुराना- शादी का इंतजार कर सकते हैं

आसिम रियाज का करियर अभी शुरू ही हुआ है. हिमांशी तो पंजाब की नामी सिंगर हैं, लेकिन आसिम के करियर को 'बिग बॉस' ने ही बूस्ट दिया है. आसिम को 'बिग बॉस' ने नेम और फेम दिया है. इससे पहले वह एक स्ट्रगलिंग मॉडल थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था. इसके अलावा हिमांशी का भी आसिम का करियर बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है.