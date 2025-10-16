scorecardresearch
 

Bigg Boss में गोविंदा की पत्नी करेंगी धमाका, लेंगी सलमान खान की जगह? किसकी लगाएंगी क्लास

बिग बॉस का आने वाला वीकेंड का वार और भी धमाकेदार हो सकता है. क्योंकि खबर है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी इस शो में एंट्री लेने वाली है जो अपनी बातों से कहीं भी तूफान मचाने का दम रखती हैं. वो शख्सियत कौन हैं, चलिए आपको बताते हैं.

बिग बॉस में कदम रखेंगे सुनीता आहूजा (Photo: Instagram @Ahujasunita)
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की पॉपुलैरिटी दिनोंदिन बढ़ रही है. हाल ही में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, फिर वो पति पत्नी और पंगा शो में नजर आईं. अब वो जल्द ही बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में नजर आने वाली हैं. तो क्या वो सलमान खान को फराह खान की तरह रिप्लेस करने वाली हैं? चलिए आपको बताते हैं. 

वीकेंड का वार होगा धमाकेदार

रिलैक्स हो जाइये, क्योंकि सुनीता सलमान की जगह नहीं लेने वाली हैं, बल्कि वो स्पेशल अपीयरेंस देने वाली हैं. खबर है कि सुनीता शो के होस्ट सलमान खान के साथ एक खास एपिसोड में शामिल होंगी. 

इस एपिसोड की शूटिंग हाल ही में होनी है. सुनीता अपनी साफ-सुथरी और बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं, और उम्मीद की जा रही है कि वे शो के कंटेस्टेंट्स से बातचीत करेंगी और अपने बिंदास अंदाज से एपिसोड में मनोरंजन का तड़का लगाएंगी.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, “आम तौर पर सलमान खान वीकेंड का वार के एपिसोड की शूटिंग शुक्रवार को करते हैं, लेकिन इस बार उनकी ट्रैवल प्लानिंग के कारण शूटिंग एक दिन पहले, यानी गुरुवार को हो रही है. सुनीता अपने बिंदास रवैये और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि उनकी बातचीत कंटेस्टेंट्स के साथ मजेदार और दिलचस्प होगी.”

यह भी उम्मीद की जा रही है कि सुनीता बिग बॉस 19 के घर के अंदर भी थोड़ी देर के लिए जाएंगी और वहां रह रहे कंटेस्टेंट्स से मुलाकात करेंगी. 

पति पत्नी और पंगा की बढ़ाई थी टीआरपी

सुनीता आखिरी बार टीवी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आई थीं. उनका वीकेंड का वार पर आना दर्शकों को एक बार फिर उनकी असली और खुली स्वभाव वाली शख्सियत देखने का मौका देगा. उन्होंने पिछले महीने एक बातचीत में बताया था कि पति पत्नी और पंगा उनका पहला ऐसा शो था जिसमें उन्होंने अकेले भाग लिया था. 

इसके एक्सपीरियंस पर उन्होंने कहा था, “यह पहली बार था जब मैं किसी टीवी शो में अकेले गई और गोविंदा के साथ नहीं. मुझे उनकी बहुत याद आई और मैं भावुक भी हो गई. पिछले 40 सालों से हम हमेशा साथ नजर आए हैं, लेकिन अब हम दोनों अपने-अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं. अब लोग मुझे अकेले बुलाते हैं, और यह मेरे लिए गर्व की बात है. फिर भी, गोविंदा के बिना मैं अधूरी महसूस करती हूं. हालांकि उनकी कमी खली, लेकिन अपनी अलग पहचान दिखाने में अच्छा लगा.”

सुनीता ने आगे कहा कि शायद उनकी ईमानदारी ही इस शो में बुलाए जाने की वजह बनी. उन्होंने बताया, “मैं कभी झूठ नहीं बोलती और हमेशा दिल से बात करती हूं. शायद इसी वजह से शो के मेकर्स ने मुझे आमंत्रित किया. जहां-जहां मैं गई हूं, वहां टीआरपी बढ़ी है, और मैं उम्मीद करती हूं कि यहां भी ऐसा ही होगा.”

