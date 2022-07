Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: पाखी से परेशान हुए फैंस, बोले- 'पाखी से अच्छा राखी सावंत कर लेगी'

गुम है किसी के प्यार (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में टीवी का सबसे पॉपुलर शो है. इस शो की टीआरपी अकसर ही हाई रहती है. लेकिन इस बार इस टीवी ड्रामा की रेटिंग में गिरावट देखने को मिली है. हमेशा से टॉप 2 में रहने वाला शो अपनी पोजिशन से खिसकता जा रहा है. रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह है, शो में चल रहा सरोगेसी का स्टोरी प्लॉट. वहीं दर्शकों को लीड कैरेक्टर में से एक पाखी यानी एश्वर्या शर्मा से भी काफी दिक्कते हैं, जिस वजह से उन्होंने पाखी के रिप्लेसमेंट की भी मांग कर डाली है.

उठी ऐश्वर्या को रिप्लेस करने की मांग

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के फैन्स ट्विटर पर काफी कम्प्लेंट कर रहे हैं. कभी शो के गड़बड़ स्टोरी प्लॉट को लेकर तो कभी डायलॉग्स को लेकर तो कभी पिछड़े सोच को दर्शाने को लेकर, सीरियल किसी ना किसी वजह से ट्रोल्स का शिकार हो ही रहा है. लेकिन यूजर्स के तानों का शिकार होने की एक बड़ी वजह है सीरियल की लीड एक्ट्रेस पाखी यानी ऐश्वर्या शर्मा.

ऐश्वर्या इस सीरियल में वैम्प के रोल में हैं जो अकसर ही कोशिश में रहती है कि कैसे नील और साई को अलग किया जा सके. इसी वजह से कई बार उन्हें ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ता है. ऐश्वर्या को अपनी एक्टिंग और एक्सप्रेशन की वजह से भी सोशल मीडिया पर काफी कुछ सुनना पड़ता है. हद तो तब हो गई जब, यूजर्स ने ऐश्वर्या के रिप्लेसमेंट की मांग कर दी, वो भी राखी सावंत से..! यूजर्स ने कहा कि ऐसे ही एक्सप्रेशन देने हैं तो राखी सावंत को ले लो, वो ज्यादा अच्छा कर लेगी.

@sidd_vankar pls you can bring Rakhi sawant for Papi's role, even she will act better as a vamp but pls didi ki oscar level acting aur bardas nahi hota😩 #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/mUYJLARzsF

The look is enough for me to stop watching her scenes its scarily she should have acted in horror movies she is 👌#SaiRat #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh https://t.co/ooseviLwju