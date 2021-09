Sidharth Shukla के परिवार का हाल बताने वालों पर भड़कीं गौहर खान, कहा- खबरी ना बनें

सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई मौत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शोक में डूबी है. सिद्धार्थ के निधन के बाद इंडस्ट्री के कई सेलेब्स उनके घरवालों से मिलने पहुंचे थे. गौहर खान भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उनके परिवारवालों से मिलने उनके घर गई थीं. शुक्रवार को सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ. अब एक्ट्रेस गौहर खान ने उन लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जो सिद्धार्थ के परिवार वालों से मिलने बाद इंटरव्यू दे रहे हैं.

गौहर बोलीं खबरी मत बनो

गौहर खान ने ट्विटर पर लोगों को फटकार लगाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. गौहर खान ने ट्विटर पर लिखा, "कोई भी व्यक्ति जो किसी शोकाकुल परिवार से मिला हो, उसे ब्योरा नहीं देना चाहिए. लोगों को परिवार के सदस्यों के बारे में इंटरव्यू देते और डिटेल्स शेयर करते हुए देखकर वास्तव में दुख देने वाली बात है. प्लीज इसे बंद कीजिए. यदि आप अपना सम्मान देने गए हैं तो बाहर आकर खबरी न बनें."

Any one who has met a grieving family ,should not give out details .Really sad to see people giving interviews about family members n sharing details .Stop !Please stop ! If Uve gone to pay ur respect don’t come out n become a khabri and add to the low standard of journalism 🙏🏻