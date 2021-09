Sidharth Shukla के जाने के बाद डरी हुई हैं हिना खान, ट्वीट कर बताया

सिद्धार्थ शुक्ला की आकस्मिक मौत से टीवी इंडस्ट्री में सहम गई है. दो दिन बीतने के बाद भी लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हंसते-मुस्कुराते सिद्धार्थ अब इस दुनिया से जा चुके हैं. ऐसी ही कुछ स्थिति टीवी एक्ट्रेस हिना खान की भी है. हिना ने बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ के साथ ‘तूफानी सीनियर्स’ के तौर पर एंट्री ली थी. जब से उन्होंने सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनी है वह परेशान हुई हैं. इसे लेकर हिना खान ने ट्वीट किए हैं.

हिना ने लिखा ट्वीट

अपनी मानसिक हालत के बारे में बताते हुए हिना खान ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'जब हमें जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव होते हैं तो हम जीवन को ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाते हैं. लेकिन जिंदगी बहुत ही अप्रत्याशित रूप में सामने आती है. मैं इस मुश्किल समय में सिद्धार्थ के परिवार को सांत्वना देना चाहती हूं. आप सभी के मन की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूं.'

We think we got to know Life a little better after our sweet or sour experiences. But Life has a way to come out as the most unpredictable entity ever. In this continuous understanding I pay my sincerest heartfelt condolences to Sidharth’s family.Prayers for peace for all of you!