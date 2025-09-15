scorecardresearch
 

Feedback

Emmy Awards 2025: 15 साल के 'एडोलसेंस' स्टार ओवेन कूपर ने रचा इतिहास, 'द स्टूडियो' ने जीते 13 अवॉर्ड

77वें एमी अवॉर्ड्स में 'द स्टूडियो' ने 13 ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा.'सेवरेंस' ने भी कई पुरस्कार जीते. 15 साल के ओवेन कूपर ने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'एडोलसेंस' के लिए आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीतकर सबसे युवा विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया. पढ़ें विनर्स की पूरी लिस्ट.

Advertisement
X
15 साल के ओवेन कूपर को मिला एमी अवॉर्ड (Photo: X@ netflix)
15 साल के ओवेन कूपर को मिला एमी अवॉर्ड (Photo: X@ netflix)

लॉस एंजेलिस में हुए 77वें एमी अवॉर्ड्स का धमाकेदार आगाज हुआ. आइकॉनिक पीकॉक थियेटर में सितारों की महफिल सजी. एक्टर नैट बारगेट्ज ने शो होस्ट किया है. 'द स्टूडियो' ने 13 ट्रॉफी जीतकर एमी अवॉर्ड में इतिहास रचा है. ये शो एक ही सीजन में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली कॉमेडी सीरीज बन गई है.

'सेवरेंस' ने भी कई अवॉर्ड अपने नाम किए. इस शो की एक्ट्रेस ब्रिट लोअर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता. वहीं ट्रेमेल टिलमैन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (ड्रामा) का सम्मान मिला है.  सीरीज 'एडोलसेंस' ने 8 एमी अवॉर्ड अपने नाम किए.

ओवेन कूपर ने रचा इतिहास
इस बार एमी अवॉर्ड्स में 15 साल के ओवेन कूपर ने इतिहास रचा है. वो एक्टिंग अवॉर्ड जीतने वाले सबसे यंग एक्टर बन गए हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'एडोलसेंस' में अपने बेहतरीन काम के लिए आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता. जैसे ही ओवेन कूपर स्टेज पर ये अवॉर्ड लेने आए पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस सम्मान के लिए एक्टर ने अपने पेरेंट्स, कास्ट और क्रू को धन्यवाद किया. अपनी इस जीत के साथ कूपर ने माइकल ए. गूरजियन का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 1994 में इसी कैटिगरी में अवॉर्ड जीता था. तब उनकी उम्र 23 साल थी.

Advertisement

जीत के बाद क्या बोले ओवेन कूपर?
सोशल मीडिया पर ओवेन की स्पीच वायरल हो रही है. उन्होंने अवॉर्ड लेने के बाद कहा- सालों पहले जब मैंने ड्रामा क्लासेस लेना शुरू किया था, तब नहीं सोचा था अमेरिका में रहूंगा. लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर आप सुनो, फोकस करो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो. मैं 3 साल पहले कुछ नहीं था. आज मैं यहां पर हूं. किसे फर्क पड़ता है अगर आप शर्मिंदा हो जाओ? कुछ भी संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

Angelina Jolie on family history of cancer
जब एंजेलिना जोली की मां-मौसी-नानी को हुआ था कैंसर, दर्द यादकर हुईं इमोशनल 
The Conjuring Last Rites Box Office Collection: set to bring record success for hollywood in india
'The Conjuring 4' के दम पर हॉलीवुड बनाएगा रिकॉर्ड, दमदार है हॉरर फिल्म का जलवा  
Travis Kelce, Taylor Swift, Taylor Swift engagement
सिंगर टेलर स्विफ्ट की सगाई पर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज, सुनकर हैरान हुए फैन्स  
Taylor Swift-Travis Kelce's love story now has a ring. Check engagement pics
बॉयफ्रेंड संग Taylor Swift ने की सगाई, सिंगर ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, Photos 
K-drama controversy
कोरियन ड्रामा 'टू द मून' के टीजर में ब‍िंदी पर बवाल, मेकर्स को मांगनी पड़ी माफी 

देखें विनर्स की पूरी लिस्ट...

आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज
द पिट

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज)
ब्रिट लोअर, सेवरेंस

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर (ड्रामा सीरीज)
नोआ वाइल, द पिट

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज)
कैथरीन लानासा, द पिट

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर (ड्रामा सीरीज)
ट्रामेल टिलमैन, सेवरेंस

आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज)
मेरिट वेवर, सेवरेंस

आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर (ड्रामा सीरीज)
शॉन हैटोसी, द पिट

Advertisement

आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज
द स्टूडियो

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज)
जीन स्मार्ट, हैक्स

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर (कॉमेडी सीरीज)
सेठ रोजन, द स्टूडियो

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज)
हन्ना आइनबिंदर, हैक्स

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर  (कॉमेडी सीरीज)
जेफ़ हिलर, समबडी समव्हेयर

आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज)
रॉबी हॉफ़मैन, हैक्स

आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर (कॉमेडी सीरीज)
ब्रायन क्रैंस्टन, द स्टूडियो

आउटस्टैंडिंग लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज
एडोलसेंस

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज/मूवी)
क्रिस्टिन मिलियोटी, द पेंगुइन

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज/मूवी)
स्टीफन ग्राहम, एडोलसेंस

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज/मूवी)
एरिन डोहर्टी, एडोलसेंस

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज/मूवी)
ओवेन कूपर, एडोलसेंस

आउटस्टैंडिंग रियलिटी कॉम्पिटिशन प्रोग्राम
द ट्रैटर्स

आउटस्टैंडिंग टॉक सीरीज
द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement