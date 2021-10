BB: विशाल कोटियन ने Afsana Khan को बाल पकड़कर घसीटा? Shocking वीडियो देख उड़ेंगे होश

बिग बॉस 15 में फिजिकल वॉइलेंस जमकर देखी जा रही है. होस्ट सलमान खान और बिग बॉस से डांट खाने के बाद भी कंटेस्टेंट्स को समझ नहीं आ रहा है. पिछले हफ्ते मैप के लिए जंगलवाली और मुख्य घरवालों में जमकर छीना झपटी हुई थी. शो में कंटेस्टेंट्स का दंगल देखने को मिला था. हर कोई एक दूसरे पर हमलावर होकर उठापटक कर रहा था. अब इस दंगल की एक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

क्या विशाल ने अफसाना को बाल पकड़कर घसीटा!

यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद शॉक्ड हैं. उनका दावा है कि विशाल कोटियन फुटेज में अफसाना खान को उनके बालों से खींच रहे हैं. हालांकि ऐसा वीडियो में साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है कि विशाल अफसाना को उनके बाल पकड़कर घसीट रहे हों. सिर्फ इतना नजर आ रहा कि विशाल अफसाना का पीछे की तरफ खींच रहे हैं. अफसाना जोर जोर से विशाल को ऐसा नहीं करने को कह रही हैं. अफसाना खान दर्द से चींखती दिख रही हैं.

As it is clearly visible in this video that, #AfsanaKhan ko usake baal pakad kar ghasita jaa raha hai,



How Painful..



But She didn't blame anyone for this bcz at that time all of them were trying for a piece of map



She is not intrstd in playing sympathi card#BiggBoss15 #BB15 pic.twitter.com/Mcnm3ljmM6 October 16, 2021

ये वीडियो देखने के बाद किसी के भी रौंगटे खड़े हो जाएं. अफसाना खान के फैनक्लब पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है. फैंस अफसाना को सपोर्ट और विशाल की क्लास लगा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अफसाना खान ने विशाल की इस हरकत का मुद्दा नहीं बनाआ. वो चाहती तो सिम्पेथी कार्ड खेल सकती थीं. काम्या पंजाबी और देवोलीना भट्टाचार्य ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया है.

काम्या-देवोलीना ने वीडियो पर किया रिएक्ट

काम्या ने लिखा- ओह नहीं. ये वाहियात है. क्यों इसे पॉइंट आउट नहीं किया गया? Shi shi shi @ColorsTV #BiggBoss15. वहीं देवोलीना ने ट्वीट कर लिखा- ये बेहूदा है. कभी कभी हम सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में नहीं जानते. विशाल कोटियन को उनके इस बिहेवियर को लिए जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है.

Oh no 😳 it’s disgusting as hell! Why wasn’t this pointed out ? Shi shi shi @ColorsTV #BiggBoss15 https://t.co/pBPWmBQJIa — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 18, 2021

This one is disguisting. Sometimes we dont know the other side of the coin. https://t.co/4pslMor2tH — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) October 18, 2021

बिग बॉस के सेकंड वीकेंड का वार में अफसाना खान ने जमकर हंगामा मचाया था. उन्हें पैनिक अटैक भी आया था. इस बिहेवियर के चलते होस्ट सलमान खान से अफसाना को डांट पड़ी थी. शमिता शेट्टी पर अफसाना खान के कमेंट्स सलमान खान को नागवार गुजरे थे. अफसाना खान ने सलमान खान से वादा किया है कि अब वे शो में ऐसी हरकत नहीं करेंगी.