चहल को थी शादी की जल्दी, धनश्री को याद आए दिन, हुईं इमोशनल, अर्जुन बिजलानी ने संभाला

धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने 2020 में शादी रचाई थी. 2025 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. इन दिनों धनश्री राइज एंड फॉल शो में दिखाई दे रही हैं. शो में वो एक बार फिर अपनी शादी और तलाक की बात करती नजर आईं.

क्यों इमोशनल हुईं धनश्री वर्मा (PHOTO: Screengrab)
धनश्री वर्मा राइज एंड फॉल शो से अपने करियर को राइज करने का चांस ले रही हैं. शो में उनका मुकाबला अर्जुन बिजलानी, मनीषा रानी, आदित्य नारायण और अरबाज पटेल जैसे कंटेस्टेंट से है. धनश्री शो पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई खुलासे कर चुकी हैं. एक बार फिर वो युजवेंद्र चहल संग शादी और तलाक को लेकर बात करती नजर आईं. इस बार वो इमोशनल हो गईं और एक्टर उनके आंसू पोछते दिखे. 

झटपट हुई थी धनश्री और चहल की शादी 
2020 में धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल शादी के बंधन में बंधे. बातचीत के दौरान अर्जुन ने धनश्री से पूछा कि आपकी लव मैरिज थी. एक्ट्रेस कहती हैं कि लव-अरेंज थी. शुरुआत अरेंज से हुई थी. वो बिना डेट किए शादी करना चाहते थे. मेरा कोई प्लान नहीं था शादी का. अर्जुन ने पूछा कि फिर आपने शादी क्यों की. 

इस पर वो कहती हैं कि मुझे प्यार दिया गया, जिससे मुझे लगा कि शादी कर लेती हूं. अगस्त में हमारा रोका हुआ था और दिसबंर में हमने शादी कर ली. उसमें भी मैं उनके साथ ट्रैवल करती थी. हम साथ रहते थे. इस दौरान मैं थोड़े-थोड़े बदलाव देख रही थी. 

इमोशनल हुईं धनश्री 
अर्जुन से बात करते हुए धनश्री इमोशनल हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं. अर्जुन उनके आंसू पोछते हैं और दिलासा देते हैं. धनश्री कहती हैं कि इतने अच्छे से तैयार हुई और टिकली लगाई. अर्जुन कहते हैं कि इंडियन ब्यूटी की आंखों में थोड़े आंसू अच्छे लगते हैं. 

शो में बार-बार चहल का नाम और तलाक की बातें करने पर धनश्री को ट्रोल भी किया जा रहा है. फैन्स का कहना है कि धनश्री आंसू बहाकर सिंपैथी बटोर रही हैं. वहीं चहल पूरे मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं. हां इस बीच उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश क्रिप्टिक पोस्ट जरूर शेयर कर रही हैं. देखते हैं कि शो खत्म होने के बाद धनश्री हेटर्स से क्या मैसेज शेयर करती हैं. 

 

