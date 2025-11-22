मालती को लेस्बियन कहने पर भड़के दीपक चाहर, लगाई कुनिका की क्लास, बोले- शादी...

बिग बॉस अपने अंतिम पड़ाव पर है. फिनाले के करीब आते ही कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते दिख रहे हैं. फैमिली वीक में कंटेस्टेंट्स की फैमिली बिग बॉस हाउस पहुंचीं. इस हफ्ते घर में मालती चाहर के भाई क्रिकेटर दीपक चाहर पहुंचे. बिग हाउस में एंट्री लेते ही उन्होंने बहन मालती को रोस्ट किया. बातचीत के दौरान दीपक ने कुनिका सदानंद की क्लास लगाई.

कुनिका पर भड़के दीपक

कुनिका सदानंद ने नेशनल टीवी पर मालती चाहर को लेस्बियन बताया था. दीपक चाहर जब बिग बॉस पहुंचें, तो उन्होंने सबके सामने इस मुद्दे को उठाया. दीपक ने उनसे कहा कि आप ने अगर किसी को 'लेस्बियन या गे' बोल दिया तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हो, या झूठ बोल रहे हो. आपने ये बोला था कि मैं 100 प्रतिशत श्योर हूं कि वो लेस्बियन है. ये बहुत गलत बात है.

दीपक ने आगे कहा कि मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं. बस अपनी बात कह रहा हूं. मालती शादीशुदा नहीं है. अगर कोई मैरिड नहीं है. आप उसके बारे में ये सब चीज बोलते हो, तो लोग उसके प्रति अपना एक नजरिया बना लेते हैं. शो के बाद हो सकता है कि लोगों के दिमाग में उसकी वही इमेज बैठ जाए.

कुनिका के बेटे ने मांगी माफी

दीपक की बात सुनने के बाद मालती ने कहा कि इनके बेटे अयान जब घर में आए थे, तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी. मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. दीपक की बात सुनकर कुनिका ने अपना बचाव किया और कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. मैंने कहा था कि लोगों को ऐसा लग सकता है.

इस पर फरहाना भट्ट कहती हैं कि कुनिका जी ने कुछ देखा होगा. इसलिए बोला. इसके बाद मालती और फरहाना की बहस शुरू हो जाती है. देखना होगा कि दीपक की एंट्री के बाद मालती अपने गेम में कितना सुधार करती हैं.

रिपोर्ट्स हैं कि इस हफ्ते कुनिका सदानंद बिग बॉस हाउस से बाहर हो चुकी हैं. फिनाले के करीब आकर उनका शो से बाहर होना फैन्स के लिए शॉकिंग है.

