क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने घरवालों को किया एक्सपोज, चिढ़ीं तान्या, बिग बॉस में आएगा भूचाल?

बिग बॉस 19 में मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद घरवालों के बीच के रिश्ते बदलने लगे हैं. तान्या और नीलम अपने ग्रुप से दूर होती नजर आ रही हैं. वहीं, मालती हर एक घरवाले को टारगेट कर रही हैं. अब बिग बॉस ने मालती और तान्या मित्तल को घरवालों को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी दी है. मगर इस चीज से कई घरवालों को मिर्ची लगने वाली है.
तान्या और मालती ने घरवालों पर किया वार
बिग बॉस ने तान्या और मालती को टास्क दिया है कि वो सभी घरवालों से एक-एक करके बात करें और उन्हें रियलिटी चेक दें. तान्या ने यूपी के छोरे मृदुल तिवारी से कहा कि उन्होंने बाकी लोगों जैसा बनने के लिए खुद को खो दिया है. वहीं, तान्या, गौरव खन्ना से बोलीं कि खुद को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर दिया कि कोई भी उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा है. इसके जवाब में गौरव खन्ना ने कहा- अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है.
मालती बदलेंगी बीबी हाउस की हवा?
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चहर ने भी कई घरवालों को एक्सपोज किया. मालती ने अभिषेक से कहा कि अगर कोई उनसे नहीं भिड़ता तो वो जाकर लोगों से भिड़ पड़ते हैं. अशनूर को भी मालती ने जिद्दी और सेल्फिश कहा.
वहीं, मालती ने शो में आते ही घरवालों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी है. मालती की वजह से अमाल और तान्या की दोस्ती में भी दरार आ गई है. अमाल और मालती की बढ़ती नजदीकियों से तान्या काफी खराब फील कर रही हैं. वो कई दफा शो में खुल्लम खुला ये बात बोल चुकी हैं.
मालती ने अब फरहाना और नेहल के साथ अपना अलग ग्रुप बना लिया है. वो निडर होकर घरवालों को कॉल आउट कर रही हैं. शो के एक नए प्रोमो वीडियो में मालती कहती दिखीं कि वो घर में 2 ग्रुप्स देखते-देखते 2 महीने तक बोर हो जाएंगी. मालती की बात पर फरहाना कहती हैं कि उन्हें लगता है कि नेहल और उनके साथ मालती को नया ग्रुप बनाना चाहिए, जिसपर वो हामी भरती हैं.
अब शो ने एक नया मोड़ ले लिया है. मालती के आने से घर में कौन सा तूफान मचने वाला है, ये देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.