बिग बॉस 19 में आएंगी क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती? बूस्ट होगा करियर, सलमान का शो दिलाएगा फेम

बिग बॉस 19 में नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती के शामिल होने की खबरें हैं. मालती एक्ट्रेस, डायरेक्टर और मॉडल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है. उनकी एंट्री शो में नया रोमांच और ग्लैमर लेकर आएगी. वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं.

बिग बॉस में होगी मालती की एंट्री (Photo: Instagram @maltichahar)
बिग बॉस में होगी मालती की एंट्री (Photo: Instagram @maltichahar)

बिग बॉस 19 में गेम रोमांचक मोड़ पर है. शहबाज बदेशा के बाद शो में एक और नए वाइल्ड कार्ड कंटस्टेंट के एंट्री करने की खबर है. सुनने में आया है इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर दीपक चाहर की बहन मलाती शो में नजर आ सकती हैं. हालांकि अभी तक खुद मालती और बिग बॉस मेकर्स ने इसे लेकर ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है.

कौन हैं मालती चाहर?
मीडिया में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, मालती को सलमान खान के शो में छोड़ने खुद उनके भाई दीपक आएंगे. बीबी फैंस के लिए स्टार क्रिकेटर को रियलिटी शो में देखना ट्रीट होगी. मालती के पेशे की बात करें तो वो एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं. उन्होंने फिल्म जीनियस, साडा व्याह होया जी, हश, 7 फेरे- अ ड्रीम हाउसवाइफ में काम किया है.

मालती ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. वो कई पीजेंट होल्डर रही हैं. मालती 2014 फेमिना मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में सेकंड रनर अप रही थीं. उन्होंने 2017 में फिल्म 'मैनीक्योर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वो म्यूजिक एल्बम 'साडा जलवा' में भी नजर आई थीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malti Chahar (@maltichahar)

मालती का करियर संवारेगा बिग बॉस
मालती के इंस्टा पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो रियल लाइफ में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं. उनकी खूबसूरती से फैंस की नजरें नहीं हटती हैं. मालती इंस्टा अकाउंट पर भाई दीपक संग अक्सर पोस्ट शेयर करती हैं. भाई-बहन का ये बॉन्ड लोगों को पसंद आता है.

अगर मालती बिग बॉस में आती हैं तो ये मौका उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगा. क्योंकि इंडस्ट्री में उनके काम को लोगों ने खास नोटिस नहीं किया है. अभी तक वे अपनी पहचान नहीं बना सकी हैं. सभी उन्हें दीपक चाहर की बहन के टैग से जानते हैं. बिग बॉस में आकर मालती खुद की पहचान बना सकती हैं. वहीं सलमान खान के शो को भी नया फ्लेवर मिलेगा. शहबाज की एंट्री ने घर में कॉमेडी का तड़का लगाया है. देखना होगा मालती की एंट्री शो में क्या नया तड़का ऐड करेगी.

फिलहाल बिग बॉस में नया कैप्टन चुनने को लेकर टास्क चल रहा है. फरहान ने घर में हंगामा मचाया हुआ है. आने वाले एपिसोड में अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच फाइट होगी. घरवालों को बिग बॉस ने फटकार लगाई है. 

