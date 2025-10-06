गुजराती बिजनेसमैन से शादी कर अपनाया हिंदू धर्म, एक्ट्रेस ने शोबिज छोड़ बदली पहचान, अब कर रही ये काम

टीवी एक्ट्रेस शबनम सैयद ने 'कुबूल है' शो में शिरीन, 'हमारी सास लीला' में निर्मला और 'हिटलर दीदी' में झुम्पा के किरदार से खूब याद किया जाता है. लेकिन इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आईं. आखिर शबनम कहां हैं? ये सवाल फैंस समेत हर किसी के मन में जरूर कौंधता होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर शबनम कहां है और क्या कर रही हैं.
शबनम से बनीं सुरभि
शबनम सालों पहले टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं. अब न सिर्फ वो अपना नाम, काम और पहचान बदल चुकी हैं, बल्कि उनके लुक में भी काफी बदलाव आ चुका है. शबनम मुस्लिम से परिवर्तित होकर हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं. शबनम अब सुरभि वंजारा बन चुकी हैं.
सुरभि के नाम से नई पहचान बनाने वालीं शबनम सैयद का जन्म 9 अगस्त 1979 को मुंबई में हुआ था. वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. स्क्रीन पर वो विलेन के रोल में अक्सर देखी गई हैं. और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है.
बिजनेसमैन से शादी कर बदली पहचान
सुरभि ने 2011 में गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा से धर्म की दीवार को तोड़कर शादी कर ली. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. घर बसाने के लिए सुरभि ने धर्म परिवर्तन तक कर लिया. हिंदू रीति-रिवाजों से हुई इस शादी के बाद उनके वेडिंग रिसेप्शन में टीवी जगत की तमाम हस्तियां शामिल हुई थीं. हालांकि इसके बाद वो पति के साथ ही बस गईं और उन्होंने शोबिज को अलविदा कह दिया.
एक्ट्रेस अपनी पहचान बदलने के बारे में बता चुकी हैं कि ऐसा उन्होंने किसी दबाव में नहीं किया था. उनके बॉयफ्रेंड से मिलने से पहले उनके परिवारवाले हमेशा बात करते थे कि वो सौरभ के लिए सुरभि नाम की लड़की लाएंगे, तो उन्होंने बस अपना नाम सुरभि रख लिया. एक्ट्रेस ने कहा था कि- ससुराल में बहू का नाम बदलने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए , मैंने अपना नाम बदलकर सुरभि वंजारा रखने का फैसला किया. हमारे एक-दूसरे से मिलने से बहुत पहले, मेरे पति के माता-पिता मजाक करते थे कि वो सौरभ के लिए सुरभि नाम की लड़की ढूंढेंगे.
एक्टिंग छोड़ बनीं स्टैंड-अप कॉमेडियन
सुरभि वंजारा अब एक्टिंग से दूर हैं और स्टैंडअप कॉमेडी करती हैं. उन्होंने अपने एक शो के दौरान बताया था कि उनसे शादी के बाद कहा गया था कि परिवार के पास बहुत पैसा है, इसलिए अब वो काम करना छोड़ दें. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर कई कॉमेडी वीडियोज मौजूद हैं. वो अक्सर सास-बहू इंसीडेंट्स पर जोक्स क्रैक करती दिखती हैं. वो कई स्टेज शोज भी कर चुकी हैं.
ट्रांसफॉर्मेशन ने चौंकाया
इतने सालों में शबनम उर्फ सुरभि का चेहरा भी काफी बदल चुका है. इससे उन्हें पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता है. एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपने फेस पर बोटॉक्स और लिप फिलर्स भी लिए इसके बाद उनके लुक में काफी बदलाव आए.
सुरभि खुद को अपने इंस्टाग्राम बायो में रिबेल बहू, रिबेल बहू, बिजी, थकी हुई हाउसवाइफ, फनी स्टैंडअप कॉमेडियन बताती हैं.