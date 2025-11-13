काम को तरसी एक्ट्रेस, शक्ल-सूरत बना मुद्दा, बोली- भेदभाव होना लाजमी...

एक्ट्रेस चुम दरांग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रही हैं. उन्हें काम भी ऑफर नहीं हो रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, चुम का कहना ये भी है कि वो जहां से आती हैं और जिस तरह से दिखती हैं, ये एक मेजर वजह है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में चुम ने इसके बारे में खुलकर बात की.

चुम ने रखी अपनी राय

चुम ने कहा- जिस तरह का मेरा चेहरा है, मुझे लगता है कि भेदभाव मेरे साथ ही चलता है. मैं ये बात बहुत ही तीखेपन से कह रही हूं, ये मैं जानती हूं. मुझे समझ आता है और मैं ये बात मानती भी हूं कि हम लोग अलग तरह से दिखते हैं. लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा क्षेत्र क्या है और मैं कहां से आती हूं.

भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव के साथ फिल्म 'बधाई हो' में काम करने के बाद चुम को सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में देखा गया. इनकी बॉन्डिंग करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर के साथ काफी अच्छी नजर आई. चुम फिनाले तक पहुंचीं. शो तो वो नहीं जीत पाईं लेकिन दर्शकों का दिल जरूर वो जीतकर गईं.

सलमान के शो में नजर आईं थीं चुम

पर दिल जीतना ही चुम के लिए काफी नहीं रहा. वो आज भी काम के लिए तरस रही हैं. चुम ने कहा कि उन्होंने सलमान के शो में इसलिए पार्टीसिपेट किया, क्योंकि वो लोगों को अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताना चाहती थीं. शो के बाद भी उन्हें कुछ खास काम ऑफर नहीं हुआ.

चुम ने कहा कि मुझे काम मिल रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं. मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है. बहुत लिमिटेड काम के बाद मुझे अगर चूज रना हो तो वो भी मैं नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि काम इतना अच्छा मिल ही नहीं रहा है. हमारे क्षेत्र से जो लोग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए आते हैं, उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है.

मैं सिर्फ स्टीरियोटिपिकल रोल्स ही नहीं करना चाहती हूं. मैं खुद के लिए काम मांग सकती हूं, पर दूसरों के लिए नहीं. मैं चाहती हूं कि लोग चूजी रहें खुद को लेकर और काम को लेकर भी. बता दें कि चुम को आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में भी देखा गया था.

