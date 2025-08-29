scorecardresearch
 

छोरियां चली गांव में हुई नई 'वैम्प' की एंट्री, शॉक्ड हुईं एक्ट्रेसेज, मेकर्स के नए दांव से 'वाइल्ड' होगी TRP?

छोरियां चली गांव रिएलिटी शो में मायरा मिश्रा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. शो में वो सभी हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती नजर आएंगी. उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया है कि वो 'भाग्य लक्ष्मी' शो में भेल ही वैम्प थीं लेकिन यहां वो हीरोइन हैं.

क्या धमाल मचाएंगी मायरा मिश्रा? (Photo: Instagram @maeramishra)
क्या धमाल मचाएंगी मायरा मिश्रा? (Photo: Instagram @maeramishra)

'छोरियां चली गांव' रिएलिटी शो में कई एक्ट्रेसेज अपनी ग्लैमर लाइफ को भूल गांव की जिंदगी बिता रही हैं. वो पुराने तरीकों से चूल्हा-चौका कर रही हैं, गोबर के उपले बना रही हैं, इतना ही नहीं वो अग्निपरीक्षा तक दे रही हैं. लेकिन बावजूद इसके शो की टीआरपी में उछाल नहीं आ पा रहा है. 

नई 'छोरी' ने लूटी लाइमलाइट?

पिछले हफ्ते शो TRP की लिस्ट में 0.9 रेटिंग के साथ 19वें नंबर पर था. वहीं अब टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो कहा जाने वाला बिग बॉस सीजन 19 भी शुरू हो चुका है. ऐसे में रिएलिटी शो के सर्कल में इसे कड़ी टक्कर मिल सकती है. इसलिए शायद मेकर्स को चिंता इसकी सताने लगी. जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लाई जाए. 

हाल ही में एक प्रोमो सामने आया जहां बताया गया कि छोरियां चली गांव में एक नई छोरी की एंट्री हो रही है. ये छोरी कोई आम नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं. वो हैं- मायरा मिश्रा. मायरा की एंट्री ने शो में मौजूद बाकी एक्ट्रेसेज को भी शॉक में डाल दिया है. सभी हैरानी से मायरा की ओर देखती हुई नजर आईं, जाहिर है उन्हें कम्पेटिटर जो मिल गया है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन हैं मायरा मिश्रा? 

मायरा मिश्रा भाग्य लक्ष्मी शो में वैम्प मलिश्का की भूमिका निभा चुकी हैं. उनका जन्म 28 अप्रैल 1990 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था. शुरुआत में वो आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थीं, क्योंकि उनकी मां आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन बाद में उनका झुकाव एक्टिंग की ओर बढ़ा.

उन्होंने एमटीवी के रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' के सीजन 11 में भाग लिया और वहां से लोकप्रियता हासिल की. मायरा ने 'ड्रीम गर्ल', 'अशोका', 'भंवर', 'सावधान इंडिया', 'फियर फाइल्स' जैसे टीवी शो में भी काम किया है. मायरा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनका सोशल मीडिया पर भी अच्छा खासा नाम है, खासकर इंस्टाग्राम पर उनके करीब 7 लाख 94 हजार फॉलोअर्स हैं. उन्होंने फरवरी 2025 में ही लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी की है.

अब देखना तो दिलचस्प होगा कि मायरा क्या जादू करती हैं? क्या वो छोरी नंबर वन बन पाएंगी?

