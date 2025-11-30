scorecardresearch
 
BB19: 'आस्तिन का सांप' हैं प्रणित, फरहाना-तान्या पर तीखे वार, सवालों में घिरे बिग बॉस के घरवाले

बिग बॉस का फिनाले करीब है, ऐसे में घर के अंदर मीडिया का आना हुआ. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घरवालों से तीखे सवाल किए गए. खबर है कि फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल पर तीखे सवालों की बरसात हुई है.

बिग बॉस के घर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
सलमान खान का शो 'बिग बॉस' अब खत्म होने को है. करीब 14 हफ्तों तक चले इस शो का फिनाले अब सिर्फ एक हफ्ते दूर है. इस सीजन को काफी पसंद किया जा रहा था. फैंस इसके खत्म होने पर थोड़े उदास जरूर हैं, मगर उन्हें शो के विजेता का बेसब्री से इंतजार हैं. वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को शो की ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं.

बिग बॉस के घर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस

'बिग बॉस 19' का ताज किसके सिर सजेगा, ये तो खैर हमें जल्द मालूम पड़ने वाला है. मगर सालों से चली आ रही प्रथा को इस बार भी दोहराया जा रहा है. घर में मीडिया आने वाली है, जो अपने तीखे सवालों से घरवालों के पसीने छुड़ाने वाली है. 'वीकेंड का वार' के बाद, शो में हमें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाएगी, जिसमें बाकी बचे सभी कंटेस्टेंट्स मौजूद रहेंगे. 

X पर बिग बॉस के एक फैन पेज ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी जानकारी सामने रखी है. रिपोर्ट्स को माना जाए, तो फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल मीडिया के तीखे सवालों का निशाना बने हैं. फरहाना से उनके टीवी पर किए गए विवादित कमेंट पर सवाल किया गया. वहीं प्रणित से उनके गेम को लेकर सवाल हुए, जिसमें उन्हें घर का 'कटप्पा' कहा गया. मीडिया ने घरवालों के सामने तान्या मित्तल की भी पोल खोली.

घेरे में फरहाना-प्रणित 

फरहाना से पूछा गया कि जब उनकी मां घर में टीवी देखती थीं, तब वो कश्मीर के किस कोने में थीं? क्या वो घर में मौजूद रहती थीं? जिसपर एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि जिस उम्र में बच्चे टीवी देखते थे, वो उस उम्र में काम किया करती थीं. आगे मीडिया ने तान्या मित्तल की पोल खोलते हुए बताया कि तान्या घर में सभी के बारे में पीठ पीछे बातें करती हैं. उन्होंने बताया कि तान्या अपनी दोस्त फरहाना की भी पीठ पीछे बुराई करती हैं.

प्रणित मोरे से मीडिया ने काफी मुश्किल सवाल पूछे. कॉमेडियन ने पिछले कुछ वक्त में ऐसे फैसले लिए हैं, जो उनके दोस्तों पर भारी पड़े. फिर चाहे वो अभिषेक बजाज को घर से बाहर करना हो या मालती चाहर की दोस्ती. प्रणित से मीडिया ने कहा कि उन्हें जब भी कोई देखता है, तो वो सांप की याद दिलाते हैं क्योंकि प्रणित अपने दोस्तों को डसते हैं. मीडिया ने लगभग हर घरवाले से सवाल-जवाब किए. अब फैंस को इंतजार है कि आखिर उन्हें कब ये एपिसोड देखने मिलेगा. 

---- समाप्त ----
