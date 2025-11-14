scorecardresearch
 

BB19: अमाल मलिक ने शो पर लगाए 'बायस्ड' होने के आरोप, भड़के बिग बॉस, बोले- सच कहूं...

अमाल मलिक ने बीती रात आए एपिसोड के दौरान बिग बॉस और शो के मेकर्स पर कई सारे आरोप लगाए थे. अब सिंगर की बातों पर रिएक्ट करते हुए, बिग बॉस ने अपनी नाराजगी जताई है.

'बायस्ड' बोलने पर बिग बॉस ने लगाई अमाल मलिक को फटकार (Photo: X/@HotstarReality)
सलमान खान के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस' में बीते कुछ दिन काफी कुछ घटा. घर में मिड वीक एविक्शन हुआ, जिसमें मृदुल तिवार को शो से बाहर होना पड़ा. फिर कल के एपिसोड में गौरव खन्ना, जो पिछले काफी वक्त से घर का कप्तान बनने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली बिग बॉस के नए कैप्टन बन गए.

गौरव के कप्तान बनने पर मचा बवाल

लेकिन गौरव का कप्तान बनना कई लोगों को रास नहीं आया. जिस तरह से एक्टर को नया कैप्टन बनाया गया, उससे शहबाज बदेशा, अमाल मलिक और तान्या मित्तल काफी खफा हुए. दरअसल, गौरव खन्ना के साथ शहबाज बदेशा भी घर का कप्तान बनने की दावेदारी में थे. लेकिन उन्हें इस कैप्टेंसी टास्क में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल पाया. 

गौरव के कप्तान बनने के साथ सभी घरवाले नॉमिनेट हुए. लेकिन घरवालों की नाराजगी नॉमिनेट होने से ज्यादा, शहबाज को अपनी दावेदारी पेश करने का मौका नहीं मिलने पर थी. शहबाज ने घर में हड़कंप मचा दिया. उनके साथ अमाल मलिक भी जुड़ गए, जिन्होंने बिग बॉस और शो पर 'बायस्ड', 'चीटर' और 'अनफेयर' होने जैसे आरोप लगाए.

अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें बिग बॉस सभी घरवालों को असेंबली एरिया में बुलाकर, अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर बात कर रहे हैं. बिग बॉस ने कहा कि उन्हें घर में कई चीजें कही गईं. लेकिन सच कहा जाए, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके बाद, गौरव खन्ना और अमाल मलिक को एक-दूसरे संग तू-तू मैं-मैं करते देखा गया.

गौरव ने अमाल से कहा कि वो बिग बॉस के सामने जाकर पलट गए. जिसपर अमाल ने कहा कि वो इस बात को हक से मानते हैं. सिंगर ने आगे कहा 'अगर तूफान से टकराएगा, तो भस्म हो जाएगा. ऐसे ही नहीं हूं मैं अमाल मलिक.' अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या इस बवाल के कारण, गौरव खन्ना की कप्तानी खतरे में आएगी या नहीं.

शो पर लगे बायस्ड होने के आरोप

बिग बॉस एक ऐसा शो है, जिसपर आए दिन 'बायस्ड' होने के आरोप लगते रहते हैं. इस पचड़े में सलमान खान भी फंस चुके हैं. उनपर भी कुछ कंटेस्टेंट्स के खिलाफ 'बायस्ड' होने की बातें कही जाती हैं. सोशल मीडिया पर ये विवाद पिछले कई सालों से चला आ रहा है. कई एक्स कंटेस्टेंट्स भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं.

