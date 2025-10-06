'मारूं 2 चांटे खींचकर', क्रिकेटर की बहन मालती चाहर के लिए बोली भोजपुरी हसीना, फैंस हैरान

बिग बॉस 19 के घर की हवा बदलती नजर आ रही है. इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने जब से शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, तभी से घरवालों के बीच के रिश्ते डगमगाने लगे हैं. मालती के शो में आने से तान्या मित्तल और भोजपुरी हसीना नीलम सबसे ज्यादा दुखी हैं. नीलम ने ये तक कह दिया कि वो मालती को थप्पड़ मारना चाहती हैं.

मालती से इनसिक्योर हुईं नीलम-तान्या?

शो का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तान्या और नीलम गार्डन एरिया में बैठी मालती को बुरा भला कहती दिखाई दीं. मालती की बुराई करते हुए तान्या बोलीं- वो मुझे हटाकर ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही है. तान्या की बात पर नीलम बोलीं- वो मुझे और तुझे सब को हटाने में लगी है. वो लड़की अलग ही जा रही है.

'किसा का कुछ भी मैटर चल रहा हो...अभी ये सब लोग बैठे हैं ना 4-5 आदमी, तो मालती को ये फर्क नहीं पड़ता है कि यहां 4 लोग बैठे हैं. वो फट से जाकर वहां बैठ जाती है.'

मालती के लिए नीलम का शॉकिंग बयान

नीलम की इस बात पर तान्या बोलीं- हमारे अंदर जैसे हिचक है, मगर उसमें नहीं है. वो कहीं भी जाकर बैठ जाती है. उसको ये लेना देना नहीं है कि कोई क्या बात कर रहा है. नीलम फिर तान्या से बोलीं- तू समझ..मन कर रहा है मारूं दो चांटे खींचकर उसको.

तान्या फिर बोलीं- हमारा ग्रुप 6 हफ्तों में नहीं बना, बल्कि दो-तीन हफ्तों में बना है. पहले तो मैं, तू और कुनिका जी ही थे. इसपर नीलम ने कहा कि अगर उनका ग्रुप टूटेगा तो उन्हें बहुत खराब लगेगा.

बदलेंगे घरवालों के रिश्ते?

बता दें कि जब से मालती चाहर ने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, तब से नीलम और तान्या सबसे ज्यादा इनसिक्योर नजर आ रही हैं. दोनों हर किसी से मालती की बुराई कर रही हैं. मालती भी तान्या से पंगा लेने में पीछे नहीं हट रहीं. आते ही उन्होंने तान्या पर वार करना शुरू कर दिया है. अब आने वाले दिनों में घर के रिश्ते किस तरह बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी.

