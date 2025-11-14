scorecardresearch
 

फरहाना को मिल रहे प्यार से हैरान हैं मृदुल, तान्या मित्तल को बताया सबसे बड़ा झूठा

मृदुल तिवारी ने बिग बॉस शो से बाहर आने के बाद फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को लेकर बड़ी बातें कही हैं. उनके मुताबिक तान्या मित्तल फेक हैं, वहीं फरहाना भट्ट बुरी हैं.

तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट को लेकर क्या बोले मृदुल? (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट को लेकर क्या बोले मृदुल? (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

'बिग बॉस' से मृदुल तिवारी एविक्ट हो चुके हैं. उनका जाना कई लोगों को हैरान कर गया है. घर में एक टास्क हुआ जिसमें मृदुल को सबसे कम वोट्स मिले थे. इसी कारण से उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा. अब 'बिग बॉस' में अपना सफर खत्म करने के बाद, मृदुल ने घरवालों और अपने एविक्शन को लेकर कई सारी बातें की हैं.

मृदुल को तान्या मित्तल क्यों लगती हैं 'फेक'?

मृदुल ने शो में अपना सफर खत्म होने को गलत ठहराया है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो घर में सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले कंटेस्टेंट थे. ऐसे में उन्हें सिर्फ चंद वोट्स के चलते बाहर होने वाली बात खटक रही है. मृदुल ने स्क्रीन संग बातचीत में शो के विजेता कौन हो सकते हैं, इसपर बात की. साथ ही फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को लेकर भी बड़े बयान दिए.

मृदुल ने तान्या को लेकर कहा कि उन्हें वो झूठी लगती हैं और ये बात घर से बाहर आने के बाद उन्हें और भी ज्यादा यकीन दिला चुकी है. उनके मुताबिक, तान्या फेक हैं. मृदुल का कहना है, 'जो इतने बड़े मुकाम पर हैं, जिनके पास इतना पैसा है, उन्हें दिखावा करने की क्या जरूरत है.'

'अगर वो उतनी ही अमीर हैं जितना वो कहती हैं, तो आपको इसके बारे में इतना बोलने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता कि वो क्या दिखाना चाह रही थीं. मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा, उसमें असल में क्या सच था? ये सब मनगढ़ंत है. उन्होंने अपनी नेटवर्थ 1000 करोड़ तक पहुंचा दी.'

फरहाना भट्ट को लेकर क्या बोले मृदुल?

बिग बॉस हाउस में फरहाना भट्ट काफी बवाल मचा चुकी हैं. वो कई ऐसी चीजें करती हैं जिससे घरवाले दुखी होते हैं. लेकिन फैंस को उनका अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. ऐसे में मृदुल हैरान हैं कि आखिर क्यों फरहाना को इतनी तारीफें मिल रही हैं. उन्होंने कहा, 'फराहना बहुत बुरी हैं. वो हमेशा लोगों की नजरों में रहना चाहती हैं.'

'मैंने उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया. फराहना तारीफ के लायक नहीं हैं, मुझे नहीं पता लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं. मैं उनके साथ उस घर में रह चुका हूं. अगर इतना झगड़ा करना और उनका बर्ताव पसंद किया जा रहा है, तो मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने में खुश हूं. मेरे हिसाब से, फराहना ने जो कुछ भी किया वो तारीफ के लायक नहीं था.'

अंत में मृदुल ने कहा कि वो गौरव खन्ना को शो जीतते देखना चाहते हैं. बता दें कि मृदुल तिवारी शो में करीब 80 दिन रहकर बाहर आए हैं. उन्हें फैंस का भरपूर सपोर्ट मिला है, लेकिन उनका गेम बहुत वीक था. मृदुल कई बार अपने वीक गेम के चलते सलमान खान के निशाने पर भी आ चुके हैं.

