क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती इन दिनों बिग बॉस हाउस में मौजूद हैं. वहां वो अपना गेम बेबाकी से खेल रही हैं. अपने भाई की तरह, अब मालती भी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई हैं. लेकिन उनके मुताबिक, उन्हें ये पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. उनके परिवार ने सिर्फ दीपक पर ही ध्यान दिया.

बचपन में कैसे क्रिकेट ने डाला मालती की जिंदगी पर असर?

'बिग बॉस' में इस वक्त फैमिली वीक जारी है. इस दौरान सभी घरवालों की फैमिली घर में आकर उनसे मिल रही हैं. इसी बीच मालती ने अपनी फैमिली को लेकर भी कुछ बातें शेयर की हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपने बचपन में कई चीजों की कुर्बानी दी है. क्योंकि उनके पिता अपने बेटे दीपक को क्रिकेटर बनाने में जुटे थे.

घर में जब मालती चाहर से पूछा गया कि क्या उन्हें भी अपने भाई दीपक की तरह क्रिकेट में दिलचस्पी है? तो इसपर उन्होंने कहा, 'बचपन से ही मेरे आसपास सिर्फ क्रिकेट की बातें होती आई हैं. मेरा परिवार, खासकर मेरे पिता और भाई, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जिए हैं. वो चलते, सोते और खाते वक्त सिर्फ क्रिकेट की ही बातें किया करते थे. मेरी तो बातें ही नहीं होती थीं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है. मेरे भाई ने जैसे ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मेरे पिता ने अपना सिर मुंडवा लिया था.'

'जैसे अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा. तो इस चक्कर में हम कभी बर्थडे या त्योहार नहीं मनाते थे. उनका पूरा ध्यान क्रिकेट की ओर लगा हुआ था. कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप किसी क्रिकेटर को क्यों नहीं डेट करती? मैंने उनसे कहा कि मैं अब अपनी जिंदगी में और क्रिकेट बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैंने अपने भाई के लिए कई सारी कुर्बानियां दे दी हैं. अब अगर मैं अपने पति के लिए भी वही करूंगी, तो मेरे लिए कौन करेगा?'

बता दें कि इस बार 'फैमिली वीक' में मालती से मिलने उनके भाई दीपक चाहर ही घर में आने वाले हैं. उनका प्रोमो भी सामने आ चुका है. मेकर्स ने उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था, जो वीकेंड का वार एपिसोड से पहले दर्शकों को देखने मिलेगा.

