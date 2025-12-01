14 हफ्ते बिताने के बाद 'बिग बॉस 19' से अचानक बाहर हुईं अशनूर, बोलीं- बुरा लगता है...

इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' देखने वालों को दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ा. घर में डबल एविक्शन हुआ, जिसमें से एक एविक्शन शहबाज बदेशा का हुआ, जो कम वोट्स पाकर बाहर हुए. वहीं एक्ट्रेस अशनूर कौर को शो से बाहर किया गया क्योंकि उन्होंने तान्या मित्तल पर वार किया. शो के होस्ट सलमान खान ने खुद उन्हें 'वीकेंड का वार' में घर से निष्कासित किया.

शॉकिंग एविक्शन पर क्या बोलीं अशनूर कौर?

अशनूर का एविक्शन कई लोगों के लिए शॉकिंग था. टीवी इंडस्ट्री के कई लोगों ने 21 साल की एक्ट्रेस के खिलाफ लिए गए इस फैसले की निंदा की. अब बिग बॉस 19 से अचानक बाहर होने पर अशनूर ने पहली बार रिएक्ट किया. संडे के दिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन किया, जहां एक्ट्रेस ने फैंस के सवालों के जवाब दिए.

फैंस अशनूर के लिए काफी परेशान थे. 14 हफ्तों की शानदार जर्नी के बाद, एक्ट्रेस जिस तरीके से शो छोड़कर निकलीं, वो देखकर फैंस का दिल टूट सा गया. अशनूर रोती हुईं घर से बाहर आई थीं. इसपर एक्ट्रेस ने लाइव सेशन के दौरान बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत शांति में जी रही हैं.

अशनूर ने लाइव के दौरान कहा, '14 हफ्ते, आप लोगों से दूर. मैं आपसे बात नहीं कर पाई. लेकिन आज मेरे लाइव आने का कारण आपको ये बताना है कि अभी मैं ठीक हूं. मुझे पता है कि ये एविक्शन बहुत ही अचानक हुआ था. जिस तरह मैं आपका प्यार और चिंता देख रही हूं, हां मैं अब बहुत बेहतर हूं, शांति में हूं.'

'इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के सामने लाइव आऊं. मुझे याद है कि हम बात कर रहे थे कि कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया. जो किस्मत में लिखा था. बुरा लगता है और मैं उस चीज को लेकर थोड़ा दुखी हूं, लेकिन आपके इतने प्यार से मेरा दिल भर आया है. जिस तरह से आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है... धन्यवाद. मैं आपके सभी एडिट्स देखना चाहती हूं.'

बता दें कि 'बिग बॉस 19' का फिनाले अब सिर्फ एक हफ्ते दूर है. अभी घर में सिर्फ छह कंटेस्टेंट मौजूद हैं. गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और मालती चाहर में से किसी एक के सिर पर 'बिग बॉस' का ताज सजेगा. अब देखना है कि आखिर कौन 15 हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद सलमान के शो का विनर बनता है.

