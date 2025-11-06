scorecardresearch
 

बिग बॉस के घर का बदला माहौल, अशनूर ने उतारी तान्या की नकल, घरवालों की छूटी हंसी

अशनूर कौर ने घर का माहौल खुशनुमा बनाने का जिम्मा उठाया है. उन्होंने तान्या मित्तल की नकल करके घरवालों के चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश की. अमाल मलिक संग बातचीत काफी मजेदार दिखी.

अशनूर ने उतारी तान्या की नकल (Photo: Instagram @ashnoorkaur)
सलमान खान के शो 'बिग बॉस' का घर आमतौर पर काफी उदासी से भरा दिखाई देता है. घरवाले आपस में छोटी-बड़ी बातों को लेकर लड़ते-झगड़ते रहते हैं जिसमें आपस में कभी-कभी हाथापाई भी हो जाती है. पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस के घर का माहौल अशांति भरा था. लेकिन अब लगता है कि सबकुछ ठीक होने वाला है.

बिग बॉस हाउस में छाई मस्ती की लहर

बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस अशनूर कौर अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स का एक नमूना घरवालों के सामने पेश कर रही हैं. अशनूर, घर में तान्या मित्तल की नकल उतार रही हैं जिसे देखकर अभिषेक बजाज, शहबाज बदेशा, गौरव खन्ना और अमाल मलिक बेहद खुश नजर आ रहे हैं. 

इस सिलसिले की शुरुआत अशनूर के इलाइची वाली चाय लाने से हुई. उन्हें गौरव खन्ना बताते हैं कि वो पहला कप अमाल यानी अभिषेक बजाज को दें. फिर अशनूर वो कप जीशान यानी गौरव खन्ना को देती हैं. मालूम हो कि जब अमाल, तान्या, जीशान, नीलम और शहबाज एकसाथ होते थे, तब तान्या इसी तरह अपने ग्रुप का ख्याल रखती थीं. जिसकी नकल अब अशनूर कर रही हैं.

अशनूर ने उतारी तान्या की नकल, घरवाले हुए खुश

प्रोमो में आगे देखा जाता है कि अशनूर सिंगर अमाल मलिक के पास चाय लेकर पहुंचती हैं. इसमें उन्होंने एक कपड़े को घूंघट की तरह अपने सिर पर ओढ़ा हुआ है. अमाल उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अशनूर अपने किरदार को सही ढंग से निभाते हुए, सिंगर को चाय पीने के लिए मना लेती हैं. वो जिस तरह से तान्या की नकल कर रही हैं, वो देख अमाल खुद की हंसी रोक नहीं पाते.

वहां मौजूद अभिषेक, शहबाज और गौरव इस माहौल का आनंद उठाते नजर आए. जब अमाल चाय पीने लगे, तब अशनूर ने उन्हें कहानी सुनाने की बात कही जिससे सभी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. अमाल वहां से उठकर बाहर निकल गए, लेकिन अशनूर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. वो अमाल को तान्या बनकर कहानी सुनाने में कामयाब हुईं. बिग बॉस का ये प्रोमो देखकर फैंस को काफी मजा आया. उन्होंने अशनूर की जमकर तारीफ की, जिन्होंने तान्या मित्तल की इतनी अच्छे से नकल उतारी.

