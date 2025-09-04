Ex बॉयफ्रेंड ने खोले राज, 'घरवालों' ने किया टारगेट, तान्या मित्तल पर नहीं पड़ा विवादों का असर, हुईं ट्रेंड

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस 19 के घर में बंद हैं. लेकिन उनकी चर्चा हर ओर है. तान्या ने जबसे शो में कदम रखा है, उनके नाम की चर्चा हर ओर हो रही है. उन्हें 'सूपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स' यानी खुद को दूसरों से बेहतर समझने की भूल करने का टैग तक दिया जा चुका है. यहां तक कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड तक मीडिया में आ चुके हैं, और लगातार उनके खिलाफ इंटरव्यूज दे रहे हैं. बावजूद इसके तान्या शाइन कर रही हैं.

बॉयफ्रेंड ने उगला जहर

तान्या के खिलाफ इन दिनों उनके एक्स-बॉयफ्रेंड बलराज सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. वो उन्हें फेक बताते हुए कई सबूत पेश कर चुके हैं. बलराज ने तान्या के चैट्स तक मीडिया में लीक कर दिए हैं. उनका कहना है कि तान्या की स्पिरिचुअलिटी, मंदिर दर्शन और राम नाम का जाप करना सब फेक है. वो हमेशा झूठ बोलती हैं, वीडियो शूट खत्म होते ही पुजारी तक को भला-बुरा कह देती हैं. साथ ही रिश्ता टूटने का सारा आरोप तक वो उनपर ही मढ़ रहे हैं.

ऐसे में तान्या को जहां कई लोग भला-बुरा कह रहे हैं, वहीं एक बड़ा तबका उभर कर आ रहा है जिनका ये मानना है कि ये सब बलराज की साजिश है जो वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हैं. वरना इन सब चीजों को करने के लिए उन्होंने तान्या के बिग बॉस में आने का इंतजार क्यों किया. वो ये सारे खुलासे पहले भी कर सकते थे.

Advertisement

बिग बॉस में हो रही टारगेट

वहीं तान्या बिग बॉस के घर में भी टारगेट हो रही हैं. उन्हें 'सूपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स' से ग्रसित बताया जा चुका है. यानी वो खुद को इतना बेहतर समझती हैं कि सब उनके आगे कुछ नहीं हैं. घर में वो कुनिका सदानंद और नीलम गिरी को छोड़कर सभी कंटेस्टेंट्स के निशाने पर रहती हैं. अक्सर उनकी किसी भी बात पर कंटेस्टेंट्स उनसे झगड़े को तैयार रहते हैं. इतना ही नहीं तान्या कहीं से गुजर जाएं तो कोने-कोने से उनकी बातें होना शुरू हो जाती है.

तान्या ने ढर्रे से चलते पैरामीटर को भी ब्रेक कर दिया है. वो ना तो चिल्लाती हैं, ना गाली देती हैं, ना बेवजह खाने-पीने की चीजों को लेकर झगड़ा करती हैं. वो कुछ ना कहकर भी लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बनी रहती हैं. अभी तो शो को महज 9 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में तान्या ने शो को अपने इर्द-गिर्द घुमा लिया है.

सोशल मीडिया पर हुईं ट्रेंड

तान्या की ये सभी बातें उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने में हेल्प कर रही हैं. उनके वीडियोज, फोटोज, लुक्स सभी सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनके क्लिप्स को वायरल किया जा रहा है, वहीं उनके नाम से मीम्स तक बन रहे हैं. तान्या की पॉपुलैरिटी में हर दिन इजाफा ही हो रहा है. वो घर में सबसे ज्यादा दिखने वाली कंटेस्टेंट बन गई हैं. वो ऐसे कंटेस्टेंट के तौर पर उभर रही हैं जिसे अकेले अपना गेम खेलने से कोई डर नहीं है.

Advertisement

ये सभी बातें तान्या के खिलाफ की जा रही हैं, बावजूद इसके ये उन्हें डिफेम करने की बजाय और ऊपर उठा रही हैं. अब तान्या का गेम आगे क्या रुख लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो वो बिग बॉस फैंस को खूब एंटरटेन कर रही हैं.

---- समाप्त ----