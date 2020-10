BB 14: इन 3 कंटेस्टेंट्स पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, घरवाले बताएंगे कौन होगा बाहर

बिग बॉस सीजन 14 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान बिग बॉस के प्रतियोगियों से मुखातिब हुए. शो में रुबीना कहती हैं कि वे वीकेंड का वार में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं. इसके अलावा रुबीना ने बिग बॉस के टास्क को अपमानजनक बताया था जिस पर बात करते हुए सलमान ने कहा कि रुबीना का प्वाइंट मानने लायक नहीं है और वे बिग बॉस के नियमों को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं. इसके बाद जैस्मिन निक्की तंबोली के बारे में बात कर इमोशनल हो गईं वही सलमान ने इसके अलावा जैस्मिन भसीन की तारीफ की और कहा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छी बात है.

इसके बाद शो में कटघरा देखने को मिला और यहां सबसे रुबीना ने ही शिरकत की. कटघरे में रुबिका को लेकर एजाज ने अपनी शिकायत बताई. इसके बाद रुबिका ने पवित्रा पूनिया को कटघरे में बुलाया और पवित्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी. राहुल वैद्य इसके बाद कटघरे में पहुंचे और रुबिका ने उन्हें कंफ्यूजड बताया. इसके बाद जैस्मिन ने एजाज खान को कटघरे में बुलाया.

.@ashukla09 @DeolShehzad aur @jaankumarsanu mein se kisko karenge gharwale aaj ghar se beghar? Tell us what you think. #BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan #WeekendKaVaar pic.twitter.com/StZcMdINUM