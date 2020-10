BB 14: राहुल से बहस के बाद जैस्मिन इमोशनल, कविता-रुबीना के बीच हुई तकरार

बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन के बीच काफी टकराव देखने को मिल रहा है. जैस्मिन भसीन ने एक टास्क के दौरान राहुल पर पानी फेंक दिया था. जैस्मिन को दरअसल इस टास्क के दौरान राहुल का तरीका पसंद नहीं आया था. राहुल ने बिग बॉस हाउस में पूछा कि क्या लड़की को इजाजत है किसी लड़के पर पानी डालना?

राहुल की धमकी के बाद जैस्मिन काफी इमोशनल हो जाती हैं. वही राहुल को लगता है कि जैस्मिन इस बात का जबरदस्ती मुद्दा बना रही हैं. उन्होंने कहा कि जैस्मिन खुद को अच्छाई का पुतला समझ रही हैं. जैस्मिन राहुल को टुच्चा बताती हैं वही इस मामले में रूबीना जैस्मिन को सपोर्ट करती नजर आईं. इसके अलावा नैना सिंह जैस्मिन को समझाते हुए नजर आती हैं कि राहुल की गलती नहीं है. शार्दुल पवित्रा को कहते हैं कि वे कैप्टन बनते हैं तो उन्हें रेड जोन से निकालेंगे.

कविता ने बताया रुबीना को नेगेटिव और बदतमीज

कविता कहती हैं कि रुबीना काफी नेगेटिव हैं और वे निक्की तंबोली की तरह बदतमीज भी हैं. रुबीना कविता के लिए कहती हैं कि उन्हें घर का कप्तान बनाया गया है और उन्हें तानाशाह नहीं बनाया गया है. एजाज खान कहते हैं कि उनके दिल में पवित्रा पूनिया के लिए कुछ नहीं हैं वही पवित्रा एजाज के लिए दिल के शेप का परांठा बनाती हैं. वही निक्की कहती हैं कि वे जान के साथ बर्तन साफ नहीं करेंगीं. जान कहते हैं कि उन्हें राहुल की मदद नहीं चाहिए और वे खुद बर्तन कर लेंगे.

