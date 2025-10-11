Bigg Boss 19: 'बायस्ड' हैं सलमान खान? उठी उंगलियां, भाईजान बोले- मैंने कभी...

टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस के ऑडियंस को हर हफ्ते वीकेंड का वार का इंतजार रहता है. शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान घर के कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हैं. इस बार सलमान खान ने तान्या मित्तल की जमकर क्लास लगाई, वहीं इस वीकेंड का वार में घर के बाकी कंटेस्टेंट ने मालती को 'रेड फ्लैग' घोषित किया है. सबसे बड़ी बात ये रही कि सलमान खान ने अपने ऊपर लगे बायस्ड होने के आरोपों पर रिएक्शन दिया.
बता दें कि सलमान खान के इस शो के दौरान कंटेस्टेंट्स ये कहा कि जब से मैं इस बिग बॉस 19 के शो में आया हूं, एक आदमी बताओ जिसकी शुरू से बज रही है. मालती और अभिषेक ने इस दौरान अमाल का नाम लिया.
अमाल को लेकर बायस्ड सलमान?
इसके बाद सलमान खान ने कहा, 'अमाल मलिक की हर तरफ से बैंड बज रही है, सोने से लेकर लैंग्वेज पर ये बजे हैं. लास्ट वीकेंड पर भी इन्हें कहा था लेकिन बाहर ये सब कभी-कभी नहीं दिखाई देता है. अमाल को मैं पहले से जानता हूं. मैंने अमाल से बहुत ही एक्सट्रीम बोला है, जो पहले किसी कंटेस्टेंट को नहीं बोला. लेकिन अब लोग बाहर बोल रहे हैं कि मैं अमाल को लेकर भेदभाव करता हूं.' जब सलमान ने सभी कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या मैंने ऐसा किया? तो सभी ने नहीं में जवाब दिया.
वहीं सलमान खान ने कुनिका को लेकर कहा कि हम दोनों एक ही उम्र के हैं, हमने साथ में काफी काम किया है. लेकिन जब वो गलती की तो मैंने उन्हें बोला है, जो मेरा काम है. लेकिन ये शो ही ऐसा ही करो तो फंसों नहीं करो तो फंसों. पर सबसे ज्यादा तारीफ तो मैंने अभिषेक की की है. जो शो में अच्छा कर रहे हैं.
सलमान पर लगे थे आरोप
दरअसल पिछले हफ्ते अमाल मलिक ने शो में सिर्फ एग्रेशन दिखाया था. इस दौरान उन्होंने गंदी-गंदी गालियां दीं. माइक उतारकर फेंका. अमाल ने अशनूर के लिए बोला कि वो भौंकती है. इसके बाद जब वीकेंड का वार में सलमान खान आए तो सब कुछ बदल गया. सलमान ने अमाल की क्लास लगाने के बजाए उनकी तारीफ की. इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर सलमान खान पर बायस्ड होने के आरोप लगे.
मालती को दिया रैड फ्लैग
वहीं सलमान खान ने बाकी कंटेस्टेंट को मालती को ग्रीन और रैड फ्लैग देने को कहा, तब तान्या मित्तल ने तो सारे रेड फ्लैग मालती को देना चाहे. वहीं गौरव, बसीर, नेहल, फरहाना, कुनिका अमाल और मृदुल ने भी मालती को रेड फ्लैग दिया. अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नीलम ने मालती को ग्रीन फ्लैग दिया.
तान्या मित्तल और नीलम की क्लास
इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने नीलम और तान्या की जमकर क्लास लगाई. सलमान ने तान्या के बार-बार रोने पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि मालती ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे आपका दिल टूटे. वहीं सलमान ने नीलम को बताया कि उनकी कोई राय खुलकर आती नहीं है, इसलिए बाकी के घरवाले उन्हें कमजोर मानते हैं.