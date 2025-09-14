Bigg Boss 19: नेहल पर बरसीं फराह खान, अक्षय कुमार-अरशद वारसी ने दोस्तों में करवाई लड़ाई!

'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में इस बार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जगह फराह खान ने होस्ट किया. क्योंकि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं. इस वीकेंड का वार में फराह ने बसीर अली, कुनिका सदानंद और नेहल की जमकर क्लास लगाई. इसके अलावा अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी शो में पहुंचे.

बसीर को जमकर सुनाया

वीकेंड का वार में फराह ने बसीर अली को 'Shit Contenstant' वाले बयान पर जमकर सुनाया. फिल्ममेकर ने कहा, 'बिग बॉस में आने वाला कोई भी कंटेस्टेंट किसी से कम नहीं है.' इसी के साथ फराह ने तंज मारते हुए सभी कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर बसीर से माफी भी मांगी.

नेहल पर भड़कीं फराह खान

वहीं कैप्टेंसी टास्क के दौरान नेहल चुडासमा के वुमन कार्ड खेलने को लेकर भी फराह उनपर भड़कती नजर आईं. फराह ने कहा, 'किसी को नहीं पता कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान क्या हुआ, वो सिर्फ अमाल, नेहल और हम लोगों को पता है, जिन्होंने ये सब देखा. इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि जैसे क्या हो गया हो. फराह ने नेहल से ये भी कहा कि आपने अमाल को वहां हिट किया, जहां आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

फराह ने आगे नेहल से कहा, 'जब ये अभिषेक के साथ हुआ था तो तुमने और फरहाना ने ऐसा बिहेव किया था कि पता नहीं बिग बॉस में क्या हो गया है. लेकिन अमाल दोस्त था तो तुम्हें बहुत आसान लगा फेमिनिज्म के लिए. लेकिन कोई मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट नहीं है. लेकिन आप जो करती हैं वो फेमिनिज्म को 100 साल पीछे ले जाता है.'

नीलम, तान्या और कुनिका में कलैश?

वहीं वीकेंड का वार में फराह खान के अलावा अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी पहुंचे. उन्होंने नीलम गिरी को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया. एक गेम के जरिए दोनों ने नीलम से कई प्रश्न पूछे, जिसमें नीलम बुरी तरह फंस गईं. नीलम ने तान्या पर दोस्ती में दगाबाजी करने का आरोप लगाया तो वहीं कुनिका को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपनी गलती नहीं मानतीं.

