scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss 19 Updates: गौरव खन्ना ने दिखाया दम, फिनाले में की सीट पक्की, जीता गोल्डन टिकट!

कहा जा रहा है कि बिग बॉस के सबसे रोमांचक टास्क में गौरव खन्ना ने अपनी फोकस और स्टैमिना से सभी को पीछे छोड़ते हुए टिकट टू फिनाले जीता. फरहाना, प्रणित और अशनूर इस टास्क में बाहर हो गए. अब फिनाले की रेस और भी रोमांचक हो गई है.

Advertisement
X
गौरव खन्ना ने जीता टिकट-टू-फिनाले (Photo: Sana Farzeen)
गौरव खन्ना ने जीता टिकट-टू-फिनाले (Photo: Sana Farzeen)

बिग बॉस शो अब अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है. शो में अब टिकट टू फिनाले पाने की रेस लगाई जा रही है.  इस टास्क ने इस सीजन का सबसे जबरदस्त मोड़ ला दिया. कहा जा रहा है कि इस टास्क को जीतकर गौरव खन्ना ने फिनाले में अपनी सीट पक्की कर ली है. वह घर के एक्टिंग कैप्टन भी बन गए हैं. 

क्या था टास्क?

टास्क में घरवालों को एक बेहद मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी फोकस, स्टैमिना और मेंटल स्ट्रेंथ की पूरी परीक्षा हुई. एक लंबा, पुल जैसा सेटअप बनाया गया था, जहां कंटेस्टेंट्स को बिना रुके लगातार चलना था. हर प्रतिभागी के हाथ में बाल्टियां थीं, जिनमें चलते-चलते धीरे-धीरे पानी भरता था. हर राउंड के अंत में जिसकी बाल्टियों में सबसे कम पानी होता, वह तुरंत बाहर हो जाता.

सम्बंधित ख़बरें

Ashnoor Kaur talks about body-shaming.
टिकट-टू-फिनाले के लिए सेलेब्स के बीच छिड़ी जंग, किसने मारी बाजी? 
Mridul tiwari akanksha chamola
'अगर मैं फिनाले में नहीं...', मृदुल से बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा 
Farah Khan
ये सुपरस्टार बनेेगा बिग बॉस 19 का विनर? फराह खान का खुलासा 
Malti Chahar, Deepak Chahar
क्रिकेटर दीपक चाहर पहुंचे बिग बॉस, बहन मालती की उड़ाई खिल्ली, Video 
Gaurav with Akansha
मां नहीं बनना चाहतीं Gaurav Khanna की पत्नी, बोलीं... 

टास्क के दौरान हर कदम पर दबाव साफ दिख रहा था. पुल हल्का-सा हिलता था और कंटेस्टेंट्स को बैलेंस बनाए रखते हुए लगातार चलते रहना था. यह टास्क सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि दिमागी कंट्रोस का भी था- जरा-सी गलती उन्हें फिनाले की रेस से बाहर कर सकती थी.

गौरव ने दिखाया दम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घंटों तक थकान, दर्द और प्रेशर से लड़ने के बाद गौरव खन्ना ने कमाल का प्रदर्शन किया. उनकी शांत बॉडी लैंग्वेज और अटूट फोकस ने हर राउंड में उन्हें अच्छी-खासी मात्रा में पानी इकट्ठा करने में मदद की. इसी स्थिरता ने उन्हें सभी से आगे निकाला और वे इस सीजन के पहले ऑफिशियल फाइनलिस्ट बन गए. उनकी जीत शो में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, और अब चर्चा चल रही है कि क्या वे यह मोमेंटम ट्रॉफी तक ले जा पाएंगे.

Advertisement

अशनूर-फरहाना हुईं आउट

पहले राउंड में फरहाना सबसे कम पानी मिलने के कारण बाहर हो गईं. उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरों की रफ्तार से मेल नहीं बैठा पाईं. इसके बाद प्रणित बाहर हुए. सबसे दिल तोड़ने वाला पल था अशनूर का तीसरे राउंड में बाहर होना- उन्होंने शानदार शुरुआत की थी, इसलिए उनके आउट होने से सभी हैरान रह गए.

अब जब गौरव टिकट टू फिनाले जीत चुके हैं, तो बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी तीव्र, भावुक और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सभी आखिरी स्टेज में अपनी जगह सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ेंगे.

गौरव की जीत पर नाराजगी

हालांकि उनकी जीत की चर्चा ने कई यूजर्स को नाराज कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई है कि वो गोल्डन टिकट जीतने के हकदार नहीं हैं, उन्हें ये जीत नहीं मिलनी चाहिए थी. कई यूजर्स के मुताबिक गौरव ने पूरे सीजन कुछ नहीं किया, उनके बदले और कई कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें ये मौका मिलना चाहिए था.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement