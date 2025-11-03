scorecardresearch
 

'मुझे अब सेटल होना है', अमाल मलिक के प्यार में तान्या मित्तल? बयां की फीलिंग्स

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने तान्या मित्तल पर जमकर निशाना साधा. इसके अलावा अमाल मलिक ने भी तान्या मित्तल की दोस्ती पर सवाल उठाए. अब तान्या मित्तल ने अपने मन की बात फरहाना से शेयर की है.

अमाल मलिक पर बोलीं तान्या मित्तल (Photo: X/@ColorsTV)
अमाल मलिक पर बोलीं तान्या मित्तल (Photo: X/@ColorsTV)

बिग बॉस 19 में हर हफ्ते लड़ाई झगड़े और नए समीकरण बन रहे हैं. कभी दोस्ती प्यार में बदल रही है तो कभी गेम के कारण दुश्मनी पक्की हो रही है. इस वीकेंड का वार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया. 

दरअसल म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक ने बिग बॉस की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को अपनी बहन कह दिया. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से फैला. वहीं शो के होस्ट सलमान खान भी इस बात से सहमत हो गए. 

वीकेंड का वार में क्या हुआ?
रविवार को हुए वीकेंड का वार में सलमान ने पूछा कि भाई ये तुम्हारी स्वेटर का क्या मामला है? कभी मालती, कभी नीलम और कभी तान्या इसे पहनती हैं. सलमान की बात का जवाब देते हुए अमाल ने कहा, 'तान्या मेरी बहन जैसी है. उनके इस बयान ने घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी चौंका दिया.

तान्या मित्तल ने तोड़ी चुप्पी
बिग बॉस के 24x7 लाइव फीड से तान्या मित्तल फरहाना से बात करते हुए दिखाई दे रही हैं. तान्या ने कहा, 'किसी के लिए भी अगर फीलिंग्स होगी, तो मेरी फीलिंग्स अब लॉन्ग टर्म है. क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अब सेटल होना चाहती हूं. अमाल और मैं दोनों बहुत अलग इंसान हैं. अमाल जिस तरह चीखता-चिल्लाता है, किसी की बात नहीं सुनता और मैं जिस इंसान के साथ रहना चाहती हूं, वो इंसान सभी की केयर करता हो. वो चाहती हैं कि उनकी केयर उनका पार्टनर करे.'

तान्या मित्तल ने आगे कहा, 'अमाल मेरे लिए कुछ नहीं करता है, वो मेरे से नहीं पूछता कभी कि तुझे कुछ चाहिए, तू ठीक है, तेरे कपड़े, तेरा खाना. जब कोई सामने वाला कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, उसके लिए आपके मन में इस टाइप की फीलिंग्स आ ही नहीं सकती. क्योंकि पूरी दुनिया जब मेरे खिलाफ है, तो मेरा कंफर्ट उस आदमी के लिए होना चाहिए कि मैं उसे जाकर बोलूं.'

'अमाल का सारा कंफर्ट नीलम के साथ है, कि नीलम के साथ कुछ हुआ. मुझे वो तेज तर्रार, शातिर और गेमर समझता है. मैं अगर उसके साथ बात कर रही हूं, तो वो मैनिपुलेशन हूं. तो ऐसा व्यक्ति जो मुझे खराब समझता है, जो मुझे कंफर्ट नहीं देता, मैं उसके लिए फीलिंग्स क्यों रखूंगी? जब कोई टास्क होता है तो वह बस नीलम और शहबाज से ही बात करता है. क्योंकि उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है.'

फरहाना ने भी तान्या को दिया जवाब
वहीं फरहाना ने तान्या को जवाब देते हुए कहा, 'अमाल से बाहर भी दुनिया है. इतना किसी के पीछे नहीं मरते, चाहे कोई भी हो भाई हो, पति हो, या बॉयफ्रेंड हो. तू अमाल के लिए बिछ जाती है, तू इतनी भी गई-गुजरी नहीं है. अपनी कीमत जानो.'

---- समाप्त ----
