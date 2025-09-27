scorecardresearch
 

Feedback

‘बातें नहीं कुछ काम कर लो’, सलमान का अभिनव कश्यप को जवाब? एक्टर पर लगाए थे गंभीर आरोप

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार की शुरुआत तान्या मित्तल के बर्थडे सेलिब्रेशन से हुई. इस दौरान जब तान्या मित्तल ने सलमान खान से कुछ मांगा तो एक्टर ने इशारों-इशारों में बड़े बयान दिए.

Advertisement
X
सलमान खान का अभिनव कश्यप पर निशाना (Photo: X/@HotstarReality)
सलमान खान का अभिनव कश्यप पर निशाना (Photo: X/@HotstarReality)

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार हमेशा की तरह की धमाकेदार होता है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार और शो के होस्ट सलमान खान आते हैं. वो कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करने के साथ ही उनकी क्लास भी लगाते हैं. ऑडियंस को इसमें काफी मजा आता है. वहीं इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल का जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस दौरान एक्टर ने इशारों-इशारों में अभिनव कश्यप पर निशाना साध दिया. 

दरअसल सलमान खान ने तान्या मित्तल के जन्मदिन पर उन्हें एक खास सरप्राइज दिया. जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद तान्या ने सलमान से गिफ्ट मांगा. तान्या ने कहा, ' अपने सपने पूरे करते-करते वह मुंबई आ गई, लेकिन उसे यहां बहुत डर लगता है. मेरी यहां कोई फैमिली नहीं है. इसलिए वह चाहती हैं कि सलमान मुंबई में उनके लिए परिवार की तरह रहें.'

धमकियों पर भी सलमान का रिएक्शन
सलमान खान ने उन्हें मिल रही धमकियों पर भी बड़े ही चुटकीले अंदाज में तान्या मित्तल के परिवार की तरह रहे वाले बयान पर कहा, 'आजकल मैडम जो मेरी हालात हो रही है, जो-जो मुझसे अटैच हो रहा है और जो एक अटैच हुए थे. मेरे साथ उन सभी की बज रही है. इसपर तान्या ने कहा, 'मैं किसी से नहीं डरती.'

सम्बंधित ख़बरें

salman khan bashed amaal mallik
'हर बात में गालियां', अमाल पर भड़के सलमान, बोले- बर्बाद... 
Gauhar Khan, Amaal Mallik
'दोगले हो', अमाल पर भड़कीं गौहर, सलमान के सामने लगाई फटकार  
amaal mallik
'मैंने मुंह खोला तो...', अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, रोईं नेहल  
Tanya Mittal, Salman Khan
बिग बॉस की 'राजकुमारी' बनीं तान्या, सलमान ने दिया सरप्राइज 
Ismail Darbar,Armaan Malik,Daboo Malik
आवेज-अमाल की लड़ाई में कूदे इस्माइल दरबार, बोले- सलमान की गोद में बैठकर...  
Advertisement

सलमान खान ने क्या कहा?
इसके अलावा सलमान ने अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने आलोचकों खास तौर पर बिना नाम लिए अभिनव कश्यप पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा, 'बैठे-बैठे कुछ लोग जिसने के साथ मैंने काम किया है और मैंने उनकी तारीफ भी की है, अब वो मुझे पसंद नहीं करते हैं. वो पॉडकास्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ मनगढ़ंत बातें सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है. मेरी रिकवेस्ट है उनसे कि कुछ काम कर लो.' उन्होंने तान्या और घरवालों को कहा बाहरी शोर-शराबे को नज़रअंदाज करिए और सिर्फ अपना काम करिए.  

क्या कहा था अनुराग कश्यप ने?
दरअसल बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव कश्यप ने कहा था कि सलमान ने अपनी फिल्मों 'वॉन्टेड' और 'तेरे नाम' की वजह से 'छिछोरा' और 'मवाली' की इमेज बना ली थी. इसके पहले  अभिनव कश्यप ने आगे कहा था, 'सलमान खान और उनके परिवार के बारे में मेरी राय वही है. वे सामान्य इंसान नहीं हैं. वे अपराधी हैं. वह जमानत पर बाहर हैं. वह एक दोषी हैं. अपराधी, अपराधी होता है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement