BB19: घर का नया कप्तान बना ये कंटेस्टेंट, लेकिन 'वीकेंड का वार' में हुआ बाहर?

बिग बॉस हाउस में हर रोज नए ट्विस्ट आते रहते हैं. मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि फैंस को हर एपिसोड देखने में मजा आए. पिछला वीक भी काफी हैरान करने वाला था. शो में पहला डबल एविक्शन हुआ, जिसमें दो मजबूत लग रहे कंटेस्टेंट्स बसीर अली और नेहल चुडासमा को बाहर जाना पड़ा. अब खबर है कि मेकर्स फिर एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे सभी चौंकने वाले हैं.

बिग बॉस के मेकर्स देंगे फैंस को शॉक

इस हफ्ते घर का नया कप्तान कॉमेडियन प्रणित मोरे को बनाया गया. उनके साथ शहबाज बदेशा थे, जो कप्तान बनने की रेस में मौजूद थे. लेकिन प्रणित उन्हें पीछे छोड़कर, कप्तान की गद्दी पर बैठे. वो पहली बार बिग बॉस के घर के कप्तान बने. उन्हें कप्तान बनाने के पीछे उनके खास दोस्तों का हाथ रहा.

लेकिन अब लगता है कि घर की कमान संभालने से पहले ही प्रणित शो से बाहर होने वाले हैं. 'बिग बॉस तक' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रणित मोरे को घर से बेघर किया गया है. पहले ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया है, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में कंफर्म किया गया कि कॉमेडियन को शो से बाहर होना पड़ा है. ये पहला मौका है, जब कोई कंटेस्टेंट घर का कप्तान बनने के बाद बेघर हुआ है. बताया जा रहा है कि प्रणित, अपनी हेल्थ के चलते 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए हैं.

Advertisement

Update: Secret Room is not yet confirmed, but it’s confirmed that Pranit More is out of the house for now. #BBTak — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 31, 2025

क्या है बिग बॉस हाउस का हाल? कौन है नॉमिनेटेड?

बता दें कि प्रणित मोरे, घर का कप्तान बनने से पहले ही नॉमिनेटेड थे. मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के अलावा, सभी घरवाले इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए. लेकिन घर का कप्तान बनने के बाद, उनके बेघर होने की शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी. कॉमेडियन के फैंस को इससे तगड़ा झटका लग सकता है. हालांकि, असली बात क्या है ये तो जब 'वीकेंड का वार' एपिसोड आएगा, तब मालूम हो ही जाएगा.

प्रणित मोरे, घर में काफी अच्छा गेम खेल रहे थे. उनकी दोस्ती गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, मृदुल और मालती चाहर से काफी अच्छी थी. इस हफ्ते घर में उनका बॉन्ड मालती संग ज्यादा दिखा, जिसपर बाकी घरवालों ने कॉमेडियन की टांग भी खींची. अब देखना होगा कि प्रणित के जाने के बाद, मालती का घर में क्या हाल होता है.

---- समाप्त ----