बिग बॉस ने घरवालों को दिया ये बड़ा दिवाली का तोहफा, इस हफ्ते भी नहीं हुआ कोई बेघर

टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में इस बार का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा. घर वालों ने दिवाली सेलिब्रेशन जमकर मनाया. वहीं दूसरी ओर एलिमेशन को लेकर भी बड़ा अपडेट आया.

बिग बॉस से कौन हुआ बाहर? (Photo: X/@ColorsTV)
टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का बीते दिन यानी शनिवार का हुआ वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा. सलमान ने एक नहीं बल्कि सभी पर निशाना साधा. इसके अलावा अमाल को डांट लगाने के लिए स्पेशली उनके पिता डब्बू मलिक को बुलाया गया था. इस सीजन में कई सरप्राइजिंग मोड़ आए है, जिसमें चौंकाने वाले एलिमिनेशन से लेकर रोमांचक वाइल्डकार्ड एंट्री शामिल हैं. अब एलिमिनेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

कौन होगा बिग बॉस से बाहर?
'बिग बॉस 19' में इस वीकेंड कोई भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट बेघर नहीं हुआ. मेकर्स ने दिवाली के त्योहार को देखते हुए इस हफ्ते का एलिमिनेशन टाल दिया है. इस हफ्ते एलिमिनेशन में गौरव खन्ना, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी और मालती चाहर फंसे हुए थे. लेकिन चारों ही कंटेस्टेंट को दिवाली पर बड़ा तोहफा देते हुए मेकर्स ने खुश कर दिया.  वहीं दूसरी तरफ कई यूजर मेकर्स के इस फैसले से खुश नहीं है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिवाली पर खूब हुआ नाच-गाना
रविवार को हुए वीकेंड का वार में दिवाली पर कंटेस्टेंट्स ने काफी धूम मचाई. फिल्म थामा की स्टारकास्ट शो में पहुंची. इस दौरान  प्रणित मोरे 'थामा' की कास्ट को एंटरटेन करने के लिए गाना गाते नजर आ रहे हैं. प्रणित ने आयुष्मान खुराना का 'पानी दा रंग' गाया, जिसे सुनकर आयुष्मान ने प्रणित की सिंगिंग की खूब तारीफ की.

दिवाली पर हुआ इमोशनल एपिसोड
शो के दौरान एक्टर आयुष्मान खुराना कहते हैं कि सभी कंटेस्टेंट  के लिए बिग बॉस ने एक मेला लगाया है, जिसमें कई गिफ्ट है और ये आपके घर से आए हैं. इसके बाद शहनाज गिल का रिकॉर्ड किया गया वीडियो शहबाज को दिखाया गया. इसके बाद शहनाज गिल को देखकर इमोशनल हो जाते हैं.

वहीं इसके बाद फरहाना की मां का मैसेज दिखाया जाता है. जिसमें उनकी मां कहती हैं कि बेटा तुम अकेले ही बहुत अच्छा खेलती हो... शेरनी हो तुम शेरनी बस जीत के आना. मां का मैसेज सुनकर फरहाना फूट-फूट कर रोती हैं. शो का पूरा माहौल दीपावली पर इमोशनल हो जाता है.

