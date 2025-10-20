scorecardresearch
 

तान्या के झूठ का मालती ने किया पर्दाफाश? घरवालों के सामने खोली पोल, बोलीं- ढोंग करती है...

'वीकेंड का वार' के बाद मालती चाहर एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई हैं. इस बार उनका शिकार तान्या मित्तल बनी हैं. मालती ने तान्या को झूठी बताया है और बिग बॉस हाउस में उनकी इमेज पर सवाल उठाए हैं.

तान्या मित्तल पर मालती ने साधा निशाना (Photo: X/@ColorsTV)

Bigg boss 19: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बिग बॉस के घर में सभी से झूठ बोलती हैं. वो बहुत बड़बोली हैं, अपने बारे में सबकुछ बढ़ा-चढ़ाकर बोलती हैं. हालांकि घरवाले उनकी बातों पर आजतक कोई कमेंट नहीं कर पाए थे. लेकिन अब वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने तान्या के झूठ का पर्दाफाश किया है.

तान्या मित्तल को लेकर क्या बोलीं मालती चाहर?

बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें मालती चाहर लगभग सभी घरवालों के साथ एक कमरे में मौजूद हैं. वीकेंड का वार के बाद, मालती ने तान्या के खिलाफ कई बातों का खुलासा किया है. उन्होंने कहा है, 'तान्या बहुत सति- सावित्री बनती है ना, घर के अंदर लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में?' इसपर अभिषेक ने कहा कि वो साड़ी पहनती हैं, इसलिए संस्कारी लगती हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर के जवाब में मालती कहती हैं कि सभी को सिर्फ तान्या की एक साइड मालूम है, वो उसकी दूसरी तरफ की कहानी नहीं जानते. जिस तरह से वो अपने आप को घर में दिखाती हैं, वो वैसी बिल्कुल नहीं हैं. उससे एकदम अलग हैं. उनके सोशल मीडिया पर मिनी स्कर्ट में भी वीडियोज मौजूद हैं. मालती ने आगे तान्या के उन वीडियोज पर भी बात की, जिसमें वो साड़ी पहनी हैं लेकिन उसमें ब्लाउज नहीं पहना है. 

मालती की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी घरवाले हैरान रह जाते हैं. उन्हें तान्या की असलीयत मालूम पड़ने के बाद, एक किस्म का झटका लगता दिखा है. वो अंत में कहती हैं कि तान्या बाहर मीम मैटीरियल इसलिए हैं क्योंकि वो दिखाती कुछ और हैं, लेकिन असल मैं उनकी हकीकत कुछ और ही है.

मालती के दावे, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मालती चाहर की बातों से कई लोग उनसे नाराज दिखाई दिए हैं. वो उन्हें तान्या के खिलाफ बोलने पर फटकार रहे हैं और किसी को जज नहीं करने की नसीयत दे रहे हैं. वहीं कुछ मालती की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं. उनका मानना है कि तान्या जिस तरह से खुद को घर में दिखाती हैं, वो एक किस्म का ढोंग है. 

बता दें कि तान्या मित्तल जबसे बिग बॉस हाउस में आई हैं, तबसे उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं. घर में तान्या की बातों को लेकर, सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं. लोग उनकी पुरानी वीडियोज खोजकर उसे वायरल करते हैं. अब देखने होगा कि मालती की बातों का तान्या और बाकी घरवालों पर क्या असर पड़ेगा.

