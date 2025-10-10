Bigg boss 19: बिग बॉस का सबसे लड़ाकू कंटेस्टेंट बना नया कैप्टन, घरवालों की बढ़ी टेंशन

बिग बॉस 19 में इन दिनों जमकर ड्रामा हो रहा है. हर बदलते दिन के साथ घर के अंदर का माहौल बिगड़ते जा रहा है. हर दिन कुछ न कुछ नए टास्क होते दिख रहे हैं. वहीं हाल ही में मेकर्स ने एक प्रोमो रिलीज किया था. जिसमें दिखाया गया कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान मालती और मृदुल के बीज जमकर बहस हुई. इसी के साथ बीते दो हफ्ते से बिग बॉस की कैप्टन फरहाना भट्ट की सत्ता भी हाथ से चली गई.

बता दें कि सलमान खान के होस्टेड शो बिग बॉस 19 में इस हफ्ते घर के 4 कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी के दावेदार बने थे. जिसमें तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, शहबाज बदेशा और अशनूर कौर थे. घर के बाकी सदस्यों ने अपना नया कैप्टन चुन लिया है.

कैप्टेंसी टास्क में हुआ बवाल

हाल ही में बिग बॉस के घर में कैप्टेंस टास्क हुआ है. जिसका प्रोमो मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. इस प्रोमो में जहां नीलम और नेहल लड़ाई करते हुए दिख रही है तो वहीं वहीं मालती और फरहाना की नोकझोंक भी देखने को मिली है. इसके अलावा तान्या को रोता हुआ देखा गया है.

कैप्टेंसी में आया ट्विस्ट

वहीं मेकर्स ने इस बार नया ट्विस्ट कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस के सामने लाया. दरसअल इस बार एसेंबली रूम में वोटिंग ट्रेंड का हिसाब से नया कैप्टन चुना गया है. जिस कैप्टन को सबसे कम वोट मिले वो कैप्टन बना.

कौन बना घर का कैप्टन?

कैप्टेंसी वोटिंग में 2 कंटेस्टेंट्स के नाम बताने हैं, जिन्हें कैप्टन नहीं बनना चाहिए. जिसमें मृदुल ने नेहल और तान्या, जीशान ने तान्या और अशनूर, कुनिका - तान्या और शहबाज, अशनूर ने तान्या और शहबाज, तान्या ने नेहल और अशनूर, शहबाज ने नेहल और अशनूर, नेहल ने तान्या और शहबाज और अंत में प्रणित ने तान्या और शहबाज का नाम लिया. ऐसे में अंत में नेहल को सबसे कम वोट मिले और वह कैप्टन बन गईं.

वहीं बिग बॉस का ये फैसला सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं. कैप्टन बनने के बाद अब यह देखना है कि नेहल अपने दोस्तों का साथ देती है या सभी घरवालों से चुन-चुनकर बदला लेती है. ये आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा.

