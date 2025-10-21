Bigg Boss 19: बसीर की गोद में लेटीं नेहल, कैमरे पर हुईं कोजी, कैसा है घरवालों का रिएक्शन?

Bigg Boss 19: लड़ाई-झगड़ों के बीच अब बिग बॉस का हाउस में प्यार की हवा चलने लगी है. नेहल और बसीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. दोनों के बीच इश्क वाला लव देखने को मिल रहा है. बसीर और नेहल कैमरे पर कोजी होते दिखे. दोनों के बीच का रोमांस कितना सच्चा है? इसपर भी घरवालों ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं.

बसीर संग बढ़ीं नेहल की नजदीकियां

अमाल मलिक की जब से फरहाना संग लड़ाई हुई है, तभी से नेहल दोस्त फरहाना को छोड़कर बसीर और अमाल के ग्रुप में शामिल हो गई हैं. फरहाना ने बीते दिनों शो में दावा किया था कि नेहल, बसीर को पसंद करती हैं. अब शो में नेहल और बसीर के बीच लव एंगल दिखाई देने लगा है.

नए प्रोमो में बसीर और नेहल कैमरों पर एक दूसरे संग कोजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं. गार्डन एरिया में बसीर सोफे पर बैठे दिखे और नेहल, बसीर की गोद में लेटी हुई नजर आईं. बसीर और नेहल को कोजी होता देख कुनिका उन्हें टीज करती हुई दिखाई दीं. कुनिका ने बसीर-नेहल से कहा कि उन्हें इन मोमेंट्स को एन्जॉय करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ये सुनकर नेहल शरमाने लगीं और बसीर भी मुस्कुराने लगे.

घरवालों ने दिए रिएक्शन

वहीं, घर में इस समय बसीर और नेहल के बीच का लव एंगल चर्चा का विषय बना हुआ है. गौरव खन्ना, फरहाना को सलाह देते दिखे कि उन्हें बसीर संग अपनी दोस्ती एक हफ्ते और रखनी चाहिए थी, तब शायद घर के डायनेमिक्स अलग होते. लेकिन फरहाना ने कहा कि उन्हें शो में बने रहने के लिए लव एंगल चलाने की जरूरत नहीं है. फरहाना की इस बात पर अभिषेक और अशनूर उनकी तारीफ करते दिखाई दिए.

अभिषेक ने फिर फरहाना से पूछा कि बसीर और नेहल का रोमांस कितना सच्चा है? इसपर फरहाना ने कहा कि उन्हें बसीर की तरफ से फेक लगता है और नेहल का वो कुछ कह नहीं सकतीं. अभिषेक फिर हंसते हुए बोले- दोनों का मुझे पता है...दोनों सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं.

अब नेहल और बसीर के बीच का लव एंगल सच्चा है या फिर गेम में बने रहने की स्ट्रैटिजी है...ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा. वैसे आपको क्या लगता है?

---- समाप्त ----