अभिषेक बजाज पर नेहल चुडासमा का बड़ा बयान, बसीर को लेकर कहा- वो सभी लड़कियों...

मॉडल और टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शिल शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट रहीं नेहल चुडासमा टॉप 10 में आने से पहले ही बाहर हो गई थीं. उन्हें शो के सबसे स्ट्रॉन्ग माने जा रहे प्लेयर बसीर अली के साथ बेघर होना पड़ा था. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में नेहल ने शो के कंटेस्टेंट रहे अभिषेक बजाज को लेकर बड़ा बयान दिया है.

दरअसल बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा को दिए इंटरव्यू में नेहल चुडासमा ने कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने एक्टर अभिषेक बजाज को लेकर भी खुलकर कहा.

अभिषेक को लेकर क्या बोलीं नेहल?

जब पारस छाबड़ा ने नेहल से पूछा कि अभिषेक कैसा लगता है आपको? इस पर नेहल ने खुलकर जवाब दिया, 'यार... लोग बहुत गाली देंगे इस बात पर, पर मुझे नहीं पसंद आया वो. जो, मुझे बाहर आके पता भी चला... कि वह इंसान जो है न, वह अंदर नहीं दिखा रहा था. वह बहुत ही नेक्स्ट लेवल एग्रेसिव और नेगेटिव है, लेकिन उसने अंदर वह इतना दिखाया नहीं.'

नेहल की बात पर जब पारस ने कहा, 'अभिषेक बजाज मेरा दोस्त है. मतलब उसने अपनी लाइफ का पहला शूट मेरे साथ किया था. एक ऐड की थी हमने. उसके बाद से उसे कई जगहों पर जैसे सीरियल्स, ऐड्स, मूवीज...तो वो काफी चिल बंदा है.'

इस पर नेहल ने कहा, 'चिल? यह ठुड्ड वाला आदमी नहीं था. जो ठुड-ठुड बोलता है न, वह वैसा नहीं था. वह बिलकुल...मैंने शो में यह चीज कही है कुनिका जी से कि वो अच्छा है इंसान, लेकिन इसका ईगो बहुत ज्यादा है.'

बसीर अली पर क्या कहा?

वहीं जब नेहल से बसीर अली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'बसीर अली से शो में मेरी दोस्ती हुई, लेकिन बाहर लोगों को वो प्यार लगा. बसीर अच्छा लड़का है, एक होता है ना कि आपको किसी के लिए रोमांटिक फील होता है, तो मुझे पता था कि मुझे घर के अंदर ये सब नहीं करना है. लेकिन बसीर के साथ दोस्ती अच्छी हो गई. उसने शो में मेरी काफी केयर की. नेहल ने ये भी कहा कि बसीर अली सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है. उसने फरहाना के साथ भी काफी फ्लर्ट किया.

---- समाप्त ----