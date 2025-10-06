'बिग बॉस 19' में मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री, कौन हुआ बेघर?

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक बिग बॉस 19 हर दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है. इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई और साथ ही बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव भी रोस्ट करने पहुंचे. वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है.

वाइल्ड कार्ड एंट्री में कौन आया?

बता दें कि रविवार को हुए वीकेंड का वार में इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर बतौर गेस्ट शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ क्रिकेट भी खेला. हालांकि दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को छोड़ने आए थे. उन्होंने सेकेंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर बिग बॉस 19 में एंट्री ली. इस दौरान मालती ने शानदार डांस परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता.

एल्विश यादव ने किसे रोस्ट किया?

वहीं वीकेंड का वार में राव साहब के नाम से फेमस एल्विश यादव भी बतौर गेस्ट बिग बॉस 19 के सेट पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सभी घरवालों को 'एंटीडोट' का टास्क प्ले करवाया. जहां हर कोई आकर दूसरे घरवाले को विश पिलाते हैं. कुनिका ने जहां तान्या का नाम लिया तो वहीं नेहल ने जीशान कादरी का नाम लिया. वहीं इसी दौरान एल्विश ने तान्या को हवाबाज कहा.

कौन हुआ शो से एलिमिनेट?

इस वीक 'बिग बॉस 19' में 8 सदस्य नॉमिनेटेड थे. जिनमें अमाल मलिक, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी का नाम शामिल था. इस दौरान सलमान खान ने एक खेल खेला. उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स को सेफ बताते हुए नीलम गिरी को घर से बाहर आने के लिए कहा. ऐसे में वो बहुत रोने लगीं. लेकिन इसके बाद उन्होंने नीलम को भी सेफ बताते हुए जीशान को घर से निकलने के लिए कहा. लेकिन फिर सलमान खान ने बताया कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होगा.

वहीं मालती के घर में आने के बाद बाकी के कंटेस्टेंट उनके पीठ पीछे बात करने लगे. इस दौरान तान्या मित्तल ने नीलम गिरी को बताया कि उन्हें मालती बिल्कुल पसंद नहीं आईं. वहीं जीशान कादरी, शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी ने मालती का सामान एडजस्ट करने में उनकी मदद भी की.

