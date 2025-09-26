Bigg Boss 19: आवेज-अमाल की लड़ाई में कूदे इस्माइल दरबार, बोले- सलमान की गोद में बैठकर...

टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. इस शो में सबसे ज्यादा चर्चा सिंगर अमाल मलिक को लेकर हो रही है. जो शो में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जा रहे है. इसके अलावा अमाल मलिक की आवेज दरबार को कही गई बातें घर के अंदर तो बवाल काट रही है, अब बाहर भी उसकी चर्चा होने लगी है.

गौरतलब है कि कुछ समय पहले अमाल के पिता डब्बू मलिक को इस्माइल दरबार और उनके बेटे आवेज दरबार से माफी मांगनी पड़ी थी. अब शो में अमाल और आवेज की तीखी लड़ाई देखने को मिल रही है. इन सब के बीच स्माइल दरबार ने डब्बू मलिक को लेकर बड़ा बयान दिया है?

डब्बू मलिक ने क्या कहा?

वायरल टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने कहा, 'डब्बू मलिक को जब उसकी मंजिल नहीं मिल पा रही थी तो उसने सोचा, जो मैं हासिल नहीं कर पाया तो वो ऊंगली पकड़ अरमान और अमाल को लेकर मार्केट में निकला और सलमान खान की गोद में जाकर बैठा दिया.' इसके बाद इस्माइल दरबार ने कहा, 'ये तो सलमान खान का बड़प्पन है क्योंकि सलमान ने किसी एक को खड़ा नहीं किया इंडस्ट्री में, उसने बहुत लोगों को खड़ा किया है.'

इस्माइल दरबार ने अपने बेटे आवेज की तारीफ करते हुए कहा, 'आवेज दरबार जो है ना, उसने तो अपने बाप की ऊंगली भी नहीं पकड़ी और ना बाप उसकी ऊंगली पकड़ उसे कहीं लेकर गया. तो आवेज दरबार की बराबरी करने के लिए इस जन्म में अमाल की कोई जगह नहीं है. रही बात बिजनेस की तो जो अमाल पहले अपना बिजनेस संभाले, अभी तुमने कोई ऐसा झंडा नहीं गाड़ा कि तुम आवेज को कोई बिजनेस देने वाले बने हो. हां, ये जरूर है कि तुम्हारे (अमाल) गाने को लोगों तक पहुंचाने के लिए आवेज की जरूरत पड़ी.

अमाल ने क्या कहा था?

दरअसल बिग बॉस 19 में अमाल ने कहा था कि आवेज के करीब 25 मिलियन फॉलोअर्स नकली हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक दावा किया था कि वो आवेज और नगमा को काम देते हैं और घर से निकलने के बाद आवेज खुद उनसे काम मांगने आएंगे.

डब्बू मलिक ने क्या कहा था?

गौरतलब है कि अमाल लगातार ही आवेज को लेकर कई बातें बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ट्रोल भी हुए थे. वहीं उनकी हरकत पर डब्बू मलिक ने इस्माइल दरबार से माफी मांगी थी. डब्बू मलिक ने टेली मसाला से कहा था, 'आवेज और जैद दोनों मेरे पसंदीदा बच्चे हैं. दोनों ने मेहनत से नाम कमाया है. उसी तरह अमाल और अरमान ने भी शिद्दत से काम किया है. मैं इस्माइल दरबार का फैन हूं, उनका सम्मान करता हूं. कभी-कभी चीजें गलत तरह से सामने आती हैं. अगर माफ कर सकें तो मेरे बच्चे को माफ करें.'

