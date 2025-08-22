बिग बॉस 19 में लगेगी 'संसद', वायरल हो रही तस्वीरें, क्या सामने आ गई घर की पहली झलक?

रियलिटी शोज के लवर्स का फेवरेट शो बिग बॉस 19 बस दो दिन बाद शुरू होने जा रहा है. सलमान खान को फिर से टीवी पर देखने का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रीट मिलने वाली है. बिग बॉस 19 में आने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम की लिस्ट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है. हालांकि अभी तक चैनल की तरफ से कुछ ही सेलेब्स के नाम कंफर्म हुए हैं.
कैसा होगा बीबी हाउस?
बीबी लवर्स के बीच हलचल तेज है. इस बीच इंटरनेट पर बीबी हाउस की फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं. बिग बॉस फैनक्लब पर बीबी हाउस की झलक दिखाने का दावा किया जा रहा है. हालांकि अभी तक चैनल और शो के मेकर्स की तरफ से बिग बॉस हाउस का टूर नहीं कराया गया है. मुंबई की मूसलाधार बारिश और सड़कों पर भरे पानी की वजह से मीडिया के लिए रखे गए बीबी हाउस टूर को कैंसिल किया गया. ऐसे में इंटरनेट पर वायरल हो रही घर की इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है. इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं.
बिग बॉस के घर में होगी राजनीति
बिग बॉस एक्सक्लूसिव खबरी नाम के X अकाउंट पर बिग बॉस 19 हाउस की झलक दिखाने का दावा है. इसमें घर रॉयल वाइब दे रहा है. कलरफुल दीवारों पर जानवरों और पक्षियों के स्टैच्यू बने हैं. आर्टिस्टिक पैटर्न्स पूरे घर में देखने को मिलते हैं. गार्डन एरिया में बड़ा सा शेर का स्टैच्यू लगा है. पूरे घर में वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है.
कौन होंगे शो में कंटेस्टेंट्स?
जानकारी के मुताबिक, सलमान के शो में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा, अभिषेक बजाज, बशीर अली, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, कनिका सदानंद, अमाल मलिक, पॉलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोस्जेक, नीलम गिरी, कॉमेडियन प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, तान्या मित्तल नजर आ सकती हैं. अटकलें हैं बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन भी शो में आकर सबको सरप्राइज कर सकते हैं.
घर की झलक देखने के बाद कईयों का दावा है कि बीबी हाउस बिग बॉस 13 की याद दिलाता है. घर को वुडन फिनिशिंग दी गई है. फैनक्लब पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, घर में इस बार पार्लियामेंट स्टाइल सिटिंग को तैयार किया गया है. जहां एक रूम में लीडर बोलेगा और दूसरे लोग वी-शेप एसेंबली रूम में बैठेंगे. एक वोटिंग रूम और एक डिबेट रूम भी बनाया गया है. सीजन 19 की थीम राजनीति है.