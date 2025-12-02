'दो पैसे की औरत...', बिग बॉस में फरहाना की बदतमीजियों पर उठे सवाल, बोलीं- मैं लेवल...

बिग बॉस 19 में फिनाले वीक चल रहा है. 7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है. फिनाले से पहले घर में मीडिया ने आकर सभी टॉप 6 कंटेस्टेंट्स से तीखे सवाल पूछे. मीडिया के निशाने पर सबसे ज्यादा तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट रहीं. गौरव खन्ना भी पर्सनल सवाल पूछे जाने पर इमोशनल होते दिखे.

और पढ़ें

फरहाना ने कैसे किया रिएक्ट?

शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें मीडिया फरहाना भट्ट को ग्रिल करती दिखाई दे रही है. फरहाना से पूछा गया- आप हर किसी को कहती हैं 2 पैसे की औरत...आपके लेवल पर जाने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा? इसपर फरहाना ने जवाब दिया- मेरे साथ अगर कोई भिड़ता है तो मैं उसके लेवल पर जाती हूं.

तान्या भी सवालों से घिरीं

मीडिया ने प्रणित मोरे से भी दोस्त अभिषेक को शो से बाहर करने पर तीखे सवाल किए. प्रणित ने अपनी सफाई में कहा कि शो में सभी की प्रायोरिटी बदलती रहती है. वहीं, तान्या मित्तल से भी मीडिया नाराज दिखी. तान्या को शो में झूठी स्टोरी बनाने पर सवालों के घेरे में आना पड़ा. घर की फीमेल कंटेस्टेंट्स पर भद्दे कमेंट्स करने पर भी तान्या से कई तीखे सवाल पूछे गए, जिस वजह से वो बाद में इमोशनल होती नजर आईं.

Advertisement

क्यों रोए गौरव खन्ना?

हालांकि, पर्सनल लाइफ पर सवाल पूछे जाने पर गौरव खन्ना इमोशनल होते दिखे. गौरव से पूछा गया- आपने बोला कि आपकी वाइफ को बच्चे नहीं चाहिए...वो बहुत कैल्कुलेटिव मूव था, सिंपैथी कार्ड खेलने का? ये सवाल सुन गौरव खन्ना इमोशनल हो गए. उनकी आंखों में आंसू आ गए. गौरव ने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो उनकी पत्नी उनसे कहेंगी वो वही बात मानेंगे.

बिग बॉस की बात करें तो अभी घर में 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं. फिनाले से पहले घर में मिड वीक एविक्शन होने वाला है, जिसमें किसी एक घरवाले का ट्रॉफी जीतने का सपना टूट जाएगा और इस तरह शो को टॉप 5 मिलेंगे, जो फिनाले में एक दूसरे को टक्कर देंगे.

---- समाप्त ----