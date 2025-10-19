बिग बॉस 19 के घर में होगा दिवाली पर बड़ा धमाका, कॉन्सर्ट करने आएंगे अल्ताफ राजा

90 के दशक में आप किसी की शादी में शामिल होने जा रहे हो या फिर बस में सफर कर रह हो. दो गाने हमेशा ही कानों में सुनाई देते थे. ये गाने थे 'तुम तो ठहरे परदेसी' और 'आवारा हवा का झोंका हूं'. इस एल्बम के सिंगर अल्ताफ राजा रातोंरात स्टार बन गए थे. अब ये सुपरहिट सॉन्ग बिग बॉस 19 के घर में भी सुनाई देंगे.

दरअसल बिग बॉस 19 का नया प्रोमो रिलीज हुआ है. इसमें सिंगर अल्ताफ राजा अपने सुपरहिट सॉन्ग 'आवारा हवा का झोंका हूं' गाना गाते हुए दिख रहे हैं. यह प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वहीं यह सुनकर बिग बॉस के सभी घरवाले बेहद खुश हो जाते हैं.

दिवाली स्पेशल पर आएंगे अल्ताफ राजा

सिंगर अल्ताफ राजा के वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन लिखा, 'दिवाली स्पेशल पर होगा धमाका, जब कॉन्सर्ट करने आएंगे अल्ताफ राजा. इसी के साथ वीडियो में बिग बॉस बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिग बॉस के इतिहास में पहली बार अल्ताफ राजा का कॉन्सर्ट होगा. इसके बाद उनका गाना सुनाई देगा.

वीकेंड का वार में आएंगे सिंगर शान

वहीं अल्ताफ राजा के अलावा सिंगर शान भी बिग बॉस 19 के घर में आने वाले है. मेकर्स ने प्रोमो रिलीज किया है. जिसके मुताबिक सलमान खान ने सिंगर शान का वेलकम किया . उन्होंने कहा, 'प्यार करने वाले प्यार करते हैं, आ रहे हैं शान.' यह सुनकर बिग बॉस के सभी घरवाले बेहद खुश हो जाते हैं.

जैस्मीन भी शो में डालेंगी जान

इस वीकेंड का वार में शान के अलावा 'थामा' फिल्म की स्टारकास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शो में आएंगे. और सिंगर जैस्मीन सैंडलस अपने गानों से धमाल मचाएंगी. इसके अलावा मेहमान घरवालों के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आएंगे.

