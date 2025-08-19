Bigg Boss 19 Confirmed List: गौरव खन्ना-अशनूर कौर की 'बिग बॉस 19' में एंट्री पक्की, चौंका देंगे कई नाम

पिछले कई हफ्तों से सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर चर्चा जोरों पर हैं. शो में कौन-से सितारे एंट्री लेने वाले हैं, जिसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है. ऐसे में कई एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के नाम सामने आ रह हैं. अब 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स की एक लिस्ट भी सामने आई है. घर में इस बार भी 15 कंटेस्टेंट लॉक होने वाले हैं. इस बीच इंडिया टुडे/आजतक को कुछ कन्फर्म नामों का पता चल गया है. आइए आपको बताते हैं कौन हैं वो.

बिग बॉस 19 में किसकी होगी एंट्री?

सबसे पहले जिस एक्टर का नाम कन्फर्म हुआ है वो हैं गौरव खन्ना. टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल में से एक 'अनुपमा' में अपने काम से दर्शकों का दिल जीतने वाले गौरव के सितारे चमक रहे हैं. उन्हें हाल ही में 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' में भी देखा गया था. उनके फैंस उनका पूरा साथ दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि 'बिग बॉस 19' में भी कमाल करने का डीएम गौरव खन्ना रखते हैं. बताया जा रहा है कि गौरव इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट भी हैं.

एक वक्त पर टीवी की सबसे पॉपुलर स्टार रहीं अशनूर कौर भी 'बिग बॉस 19' में नजर आने वाली हैं. इससे वो अपना रियलिटी शो डेब्यू कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, अशनूर के पेरेंट्स ने उन्हें यहां संभलकर रहने को कहा है. साथ ही उन्होंने मेकर्स ने अपनी बेटी का ख्याल रखने का वादा भी लिया था, वो नहीं चाहते कि अशनूर को निगेटिव लाइट में दिखाया जाए. कंटेंट क्रिएटर और असल जिंदगी के कपल आवेज दरबार और नगमा मिराजकर ने भी 'बिग बॉस 19' को साइन किया है. खबर आई थी कि दोनों का तलाक हो रहा है. ऐसे में दोनों को एक छत के नीचे रहते देखना दिलचस्प होगा.

टीवी एक्टर बशीर अली, अभिषेक बजाज, हुनर हाले और शफक नाज भी 'बिग बॉस 19' के घर में एंट्री करने वाली हैं. अभिषेक, हुनर और शफक को पहली बार किसी रियलिटी शो में देखा जाएगा. शफक नाज की बहन फलक नाज 'बिग बॉस ओटीटी 2' में नजर आई थीं. वहीं बशीर अली इससे पहले 'रोडीज', 'स्प्लिट्सविला' और 'ऐस ऑफ स्पेस' जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं. बताया जा रहा है कि 'रोडीज' और 'स्प्लिट्सविला' में आ चुके सिवेट तोमर और खनक वाघनानी ने भी 'बिग बॉस 19' को साइन कर लिया है.

फैंस ने इन्हें किया पसंद

इन सभी के अलावा गेमिंग वीडियो क्रिएटर पायल धरे भी 'बिग बॉस 19' का हिस्सा होंगी. पायल को पायल गेमिंग के नाम से भी जाना जाता है. उनके साथ राइटर और एक्टर जीशान कादरी का नाम भी कन्फर्म हो गया है. यूट्यूबर मृदुल तिवारी और 'बिग बॉस 13' में दिखे शहनाज गिल के भाई शाहबाज बदेशा भी शो का हिस्सा होंगे. इन्हें फैंस के फेवरेट के तौर पर चुना गया है. जियो हॉटस्टार पर फैंस की चॉइस जानने के लिए वोटिंग लाइन्स खोली गई थीं.

इन सितारों से भी है उम्मीद

इन सभी के अलावा बताया जा रहा है कि 'बिग बॉस 19' में 'इंडियन आइडल 5' और 'बिग बॉस तेलुगू 5' के रनरअप श्रीराम चंद्र, 'बिग बॉस मराठी' फेम अरबाज पटेल, 'अनुपमा' एक्टर निधि शाह और कंटेंट क्रिएटर किरक खाला उर्फ प्रिया रेड्डी, रैपर जोड़ी सीधे मौत, सोशल एक्टिविस्ट अतुल किशन और वकील अली काशिफ खान को भी शो का ऑफर दिया गया है. 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त को होने वाला है. ये कलर्स टीवी पर रोज रात 10.30 पर और जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे आया करेगा.

