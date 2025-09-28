scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, फैन-फॉलोइंग नहीं आई काम

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कुल 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट थे. प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, अशनूर कौन और नीलम गिरी के नाम शामिल थे. अब इस हफ्ते इनमें से एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया है.

बिग बॉस से कौन हुआ बाहर? (Photo: X/@ColorsTV)
टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस 19 इन दिनों काफी सुर्खियों में. इस बीच बिग बॉस अपने 5वें हफ्ते में है. बीते दिन शनिवार को हुए वीकेंड का वार में एक्टर और शो के होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई. हालांकि, इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट घर से बेघर होगा.

बता दें कि इस हफ्ते नॉमिनेशन में छह नाम शामिल थे. प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, अशनूर कौन और नीलम गिरी के नाम शामिल थे. शनिवार को नीलम को सेफ कर दिया था. लेकिन आज मजबूत कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

कौन हुआ बिग बॉस से बाहर?
प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौन और नीलम गिरी सभी इस बीच घर से बेघर होने से बच गए. वहीं  पॉपुलर कोरियोग्राफर और इंफ्लुएंसर आवेज दरबारको घर से बेघर कर दिया गया है. इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. 

बता दें कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से आवेज दरबार को फिनाले का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. लेकिन शो के अंदर कम एक्टिविटी और कम वोट मिलने के वजह से वो सिर्फ 5 हफ्ते में ही घर से बेघर हो गए.

बीते दिनों गौहर ने किया था सपोर्ट
वहीं बीते दिन शनिवार को वीकेंड का वार में आवेज दरबार की भाभी यानी बिग बॉस 7 की विनर रह चुकीं एक्ट्रेस गौहर खान आई थीं. जिसने आवेज से शिकायत करते हुए कहा था, 'आपको यहां पर क्या हो रहा है. अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे को कौन लड़ेगा? आप उन मुद्दों पर चुप हो, जहां पर सचमुच आपको बोलना चाहिए. अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस शो में रहने का कोई चांस नहीं है.'

एंटरटेनिंग रहा वीकेंड का वार
वहीं इस बार का वीकेंड का वार काफी एंटरटेनिंग हुआ. जान्ह्नवी कपूर के साथ उनकी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की पूरी स्टारकास्ट ने एंट्री किया.   वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल ने जमकर मस्ती की.

