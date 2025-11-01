'14 साल की उम्र से...', वीकेंड का वार में अशनूर हुईं इमोशनल, बॉडी शेमिंग कमेंट पर कही ये बात

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस' के हर 'वीकेंड का वार' में कोई ना कोई सलमान खान के निशाने पर होता है. पूरे हफ्ते जो भी कंटेस्टेंट गलतियां करता है, सलमान उसे फटकार लगाते ही हैं. इस हफ्ते भाईजान ने अशनूर वाला मुद्दा उठाया है. एक्टर ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को बॉडी शेमिंग वाले कमेंट पर फटकार लगाई.

बता दें कि 'वीकेंड का वार' में जब सलमान ने खुलासा किया कि उनकी पीठ पीछे क्या कहा गया था, तो अशनूर हैरान रह गईं और अपनी हेल्थ की समस्याओं से अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात करते हुए रो पड़ीं.

अशनूर कौन ने क्या कहा?

इमोशनल होते हुए अशनूर कौर ने कहा, 'सेट पर आने के बाद मेरा शरीर फूल (ब्लोटिंग) जाता था. बचपन में, यहां तक कि यंग एज में भी मैंने कई चीजें आजमाईं. एक समय ऐसा भी था जब मुझे खाने की बीमारी हो गई थी. मैं खाना नहीं खाती थी, मैं भूखी रहती थी. यहां आने से पहले मैंने 9 किलो वजन कम किया था. लेकिन यहां आने के बाद मेरा शरीर फिर से फूल गया. स्ट्रेसफुल माहौल में कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है और कुछ का वजन बढ़ जाता है. मेरा भी वजन बढ़ गया.'

अशनूर ने तान्या पर साधा निशाना

अशनूर कौर का सपोर्ट करते हुए सलमान ने कहा, 'मेरा भी वजन बढ़ जाता था.' अशनूर ने आगे कहा, 'जब मैं 14 साल की थी, तब से मैं कैमरे के सामने बड़ी हो गई हूं. तब से मैंने जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाया. यहां हर कोई जानता है कि मेरे साथ कौन खाता है. सब मुझे थोड़ा खाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती. हर किसी का शरीर अलग होता है.'

तान्या मित्तल पर निशाना साधते हुए अशनूर ने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता खासकर अगर आप इस मंच पर आकर कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, कि आप सबका ख्याल रखते हैं लेकिन फिर आप किसी की पीठ पीछे उसे शर्मिंदा करते हैं. आप यह सिर्फ मुझसे नहीं कह रहे हैं, आप यह ऑडियंस से कह रहे हैं. आप उन सभी को बुरा महसूस करा रहे हैं जिनके शरीर से जुड़ी समस्याएं हैं. तो, तान्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें.'

तान्या मित्तल ने मांगी माफी

अशनूर ने आगे कहा, 'मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए कई बार मेडिकल रूम गई हूं, लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा है.' वहीं अभिषेक बजाज ने अशनूर का सपोर्ट करते हुए कहा कि वह अक्सर अपने खान-पान के प्रति सचेत रहने की बात करती हैं और इस तरह के कमेंट से उन पर गहरा असर पड़ता है.'

हालांकि तान्या ने शुरू में अशनूर को लेकर कही बातों से इनकार किया लेकिन बाद में सलमान खान के कहने पर उन्होंने माफी मांगी. इस पर सलमान ने कहा, 'तुम सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हो ताकि बात ज्यादा न बढ़ें, इसलिए नहीं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है. पहले तुम (तान्या) कहती थीं कि तुम्हें कुछ याद नहीं, अब अचानक याद आ गया. यह बातचीत जितनी लंबी चलेगी, उतना ही सच सामने आएगा और इसीलिए तुम इसे इतनी जल्दी खत्म कर रही हो.'



