तान्या मित्तल को मारना पड़ा भारी, सलमान खान ने फिनाले से पहले अशनूर कौर को किया Bigg Boss 19 से बाहर?

बिग बॉस 19 फिनाले के बेहद करीब है. शो खत्म होने वाला है, मगर घरवालों की बदतमीजियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. टास्क में तान्या मित्तल को मारने पर इस बार सलमान खान का अशनूर कौर पर गुस्सा फूट पड़ा है. सलमान ने अशनूर की जमकर फटकार लगाई. शो का प्रोमो देख फैंस भी हैरान हो गए हैं.

सलमान का फूटा गुस्सा

दरअसल, हाल ही में बिग बॉस हाउस में टिकट टू फिनाले टास्क हुआ. टास्क के दौरान तान्या ने अशनूर का गेम बिगाड़कर उन्हें टिकट टू फिनाले जीतने की रेस से बाहर कर दिया. तान्या की इस हरकत से चिढ़कर अशनूर ने टास्क में यूज होने वाला लकड़ी का बोर्ड तान्या पर ही फेंक दिया. इसी बात को लेकर सलमान इस हफ्ते वीकेंड का वार में अशनूर को फटकारते दिखे.

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. प्रोमो में देख सकते हैं कि सलमान गुस्से में अशनूर से कहते हैं- बिग बॉस हाउस में किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को चोट पहुंचाना कूल नहीं है. इनका एग्रेशन इस लेवल का था कि उन्होंने जानबूझकर पूरे फोर्स के साथ वुडन प्लैंक तान्या की तरफ घुमाया और ये साफ दिखा कि इन्होंने जानकर गुस्से में तान्या को मारा.

सलमान ने अशनूर को किया शो से बाहर?

सलमान की फटकार सुन अशनूर ने माफी भी मांगी. उन्होंने अपनी सफाई में कहा- तान्या को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था. उन्हें गलती से लग गई. इसपर सलमान ने गुस्से में कहा- लग गई है क्या होता है? आपने वुडन प्लैंक निकालकर मारा है. सलमान ने आगे अशनूर से कहा- हमारे घर के कुछ नियम हैं, जो हमें फॉलो करने होंगे.

सलमान की बात सुन हर किसी को यही लग रहा है कि अशनूर को घर से बाहर कर दिया गया है. कई रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आई है कि बिग बॉस हाउस में अशनूर का सफर खत्म हो गया है. फिनाले से पहले वो शो से बाहर हो गई हैं.

इस कंटेस्टेंट्स का भी साफ हुआ पत्ता

ऐसी भी चर्चा है कि अशनूर के अलावा शहबाज भी शो से बाहर हो गए हैं. हालांकि, अभी शहबाज के एलिमिनेशन को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. अशनूर और शहबाज का एलिमिनेशन देखने के लिए आपको बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार एपिसोड देखना होगा.

