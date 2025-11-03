scorecardresearch
 

Feedback

करोड़ों के कर्ज में डूबा था परिवार, बिकने वाला था घर, बिग बॉस में छलका अमाल मलिक का दर्द

बिग बॉस 19 में रविवार को हुए वीकेंड का वार में अमाल मलिक ने करियर के उतार-चढ़ाव सहित अपने पिछले स्ट्रगल का खुलासा किया. इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गजों का सामना करने और परिवार पर भारी कर्ज के भारी दबाव के बारे में बताया.

Advertisement
X
अमाल मलिक ने सुनाया अपना स्ट्रगल? (Photo: X/@HotstarReality)
अमाल मलिक ने सुनाया अपना स्ट्रगल? (Photo: X/@HotstarReality)

बिग बॉस 19 में बीते दिन यानी 2 नवंबर रविवार को हुए 'वीकेंड का वार' काफी एंटरटेनिंग हुआ. इस खास एपिसोड में नेहा कक्कड़-टोनी कक्कड़ अपने गाने का प्रमोशन करने पहुंचे. वहीं शहनाज गिल अपनी फिल्म और वहीं  एकता कपूर ने अपनी नई नागिन का ऐलान किया. इन सब के बीच प्रणित मोरे का एविक्शन भी देखने को मिला.

बता दें कि बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में एक और पल था, जिसने सबका ध्यान खींचा, वह था अमाल मलिक का अपने स्ट्रगल के दिनों, फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में खुलकर बात करना.

अमाल मलिक ने क्या बताया?
अमाल मलिक ने बताया कि वह सफल होने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए हैं. अमाल ने बताया, 'मुझे वह समय याद है जब मैं किसी तरह एकता कपूर की पार्टी में दाखिल हुआ था. इंडस्ट्री में संपर्क बनाना इतना आसान नहीं है, चाहे आप कोई भी हो इसलिए मैंने अपने एक दोस्त, जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं से पार्टी में शामिल होने में मदद करने की रिकवेस्ट की थी. जब मैं अंदर गया, तो हर कोई अपने दायरे में था, और एक सीनियर राइटर मेरे पास आया और उसने मेरी शर्ट पकड़ी और मुझसे पूछा कि मैं पार्टी में क्यों आया हूं?'

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal For Amaal Mallik
अमाल के प्यार में तान्या? बयां की फीलिंग्स, कहा- सेटल होना है 
Bigg Boss 19
Bigg Boss 19: Malti पर भड़के Amaal, दोस्ती में पड़ी दरार 
अमाल मलिक (Photo: Instagram @amaal_mallik)
मालती ने बुलाया गटर, कमेंट सुन भड़के अमाल, दोस्ती में पड़ी दरार 
Amaal Mallik and Tanya Mittal friendship broken
नीलम के बाद अमाल से टूटा तान्या का रिश्ता? सिंगर ने बुलाया 'फेक', फूट-फूटकर रोईं  
Amaal Malik News
Film wrap: 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए अमाल मलिक, चहल-महवश में चल रही अनबन? 
Advertisement

'मैंने उन्हें बताया कि मैं एक दोस्त के जरिए आया हूं. उन्होंने मुझे खींचा और कहा कि एक साल बाद मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना गाऊंगा और तब वह मुझसे मिलेंगे. मुझे आज भी वह धक्का याद है क्योंकि मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ा.'

अमाल ने स्ट्रगल के दिनों को किया याद
वहीं एक म्यूजिशियन के तौर पर अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात करते हुए, अमाल ने कहा, 'मैंने कभी भी कहीं पहुंचने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया. मैं कीबोर्ड लेकर काम पाने की कोशिश में घूमता रहता था. एक दिन मेरी मुलाकात किसी से हुई और उसने लिफ्ट में मेरे चार गाने गाए और उन्होंने मुझसे मेरा परिचय पूछा. मैंने उन्हें बताया कि मैं एक म्यूजिशियन हूं और गाने बनाना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल रोमांटिक गाने नहीं चाहिए. फिर बाद में मुझे सूरज डूबा है की धुन याद आई और मैंने वह गाना किया.'

परिवार पर था करोड़ों का कर्ज
अमाल ने कहा, 'मैंने अपने पिताजी को बताया कि आखिरकार मुझे रणबीर कपूर की फिल्म में एक गाना मिल गया, और वे बहुत खुश हुए.' इसके बाद अमाल ने बताया, 'उस दौरान मेरी फैमिली पर किसी कारणवश 3-4 करोड़ रुपये का कर्ज था, और न तो मेरे चाचा और न ही किसी और ने हमारी मदद की. मेरे दादाजी की हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और इस वजह से हमने कर्ज लिया. उस वक्त अरमान वॉइस-ओवर करते थे और 15,000-20,000 रुपये कमाते थे. यह एक कठिन समय था क्योंकि हम अपना घर और कार बेचने की कगार पर थे.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement